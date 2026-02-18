Test a Álvaro Valles: ¿raparse si gana la Europa League? ¿Qué es el Betis? ¿Un portero infravalorado?

Como ya han podido ver los lectores en la entrevista completa de Diario de Sevilla a Álvaro Valles, el guardameta de La Rinconada es el máximo protagonista de la jornada de este miércoles. Después de un año en el limbo de la grada del Estadio de Gran Canaria, preparándose física y mentalmente para volver a rendir en 'su' Betis, a día de hoy es el portero que se encuentra en mejor estado de forma en La Cartuja. Un rendimiento que no sólo está basado en sensaciones, sino también en sus números, ya que suma casi un 50% de porterías a cero en lo que ha jugado hasta ahora. Unos datos tremendos.

El meta verdiblanco aceptó someterse al test corto de preguntas relacionadas con algunos de sus gustos, actualidad y pequeños retos que ya les anticipamos que no ha querido aceptar, además de forma rotunda, independientemente de los éxitos que consigan a final de esta temporada.

¿Ir a Champions vía liga o ganar la Europa League?

"Cualquiera de las dos es buena, creo que las dos te llevan al mismo destino, así que me quedo con ganar la Europa League porque creo que sería algo histórico para el club".

¿Delantero al que odie enfrentarse?

"Bueno, al final hay muchos y muy buenos delanteros en LaLiga. No, la verdad que no odio enfrentarme a ningún delantero, es más, me gusta enfrentarme a los mejores para medir mi rendimiento y mi nivel".

Álvaro Valles en la entrevista con Diario de Sevilla / Juan Diego Picón

¿Jugador del vestuario que más respeto o más miedo da cuando se cabrea?

"Más respeto y más miedo... La verdad que como me llevo bien con todo el mundo es complicado decirlo, pero por decirte uno, el Chimy".

¿Ídolo de la infancia?

"Iker Casillas".

¿Qué porteros cree que están infravalorados en LaLiga?

"Infravalorados... Yo creo que lleva muchos años dando un gran rendimiento y no se habla demasiado de él, Sergio Herrera".

¿Qué tres porteros se llevaría al Mundial con España?

"Pues yo no soy el seleccionador, pero hasta el día de hoy he elegido a esos tres porteros porque él cree que son los mejores para la Selección. Aparte del rendimiento creo que se valoran muchas otras cosas".

¿Se raparía si gana la Europa League?

"No".

¿Cómo desconecta Álvaro Valles?

"Cada vez que tengo libre intento pasar tiempo con mis hijos y mi mujer e intento poder aprovechar para jugar y dedicarles tiempo".

¿Repetiría todas las decisiones de su carrera?

"Sí".

¿Un sueño por cumplir con el Betis?

"Entrar en la Champions y ganar una competición europea".

¿Una espinita que tenga en su carrera?

"Hasta el día de hoy ninguna".

¿Qué es para usted el Betis?

"Un sentimiento".

¿Un mensaje para la afición de cara al final de temporada?

"Que sigan con nosotros a muerte como está siendo hasta el día de hoy, que nosotros vamos a seguir dándolo todo para darles lo que se merecen".