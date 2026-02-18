Álvaro Valles y las críticas sobre Adrián San Miguel: "Siempre vamos a arropar a uno de los nuestros"

Uno de los momentos más polémicos de la temporada del Real Betis Balompié ha sido la elección de Pellegrini en los cuartos de final de la Copa del Rey en el apartado de la portería. Colocó, como venía haciendo durante toda la competición del K.O. a Adrián San Miguel, y la mala fortuna se apareció para el del Cerro en forma de mal partido y goleada en contra que conllevó la eliminación para los béticos. A partir de ahí las redes sociales se inundaron de críticas tanto al portero como al técnico y también se vivió un ambiente bastante negativo en La Cartuja durante el encuentro, con pitadas a Adrián cada vez que tocaba la pelota.

Cuando le preguntábamos al protagonista por esta cuestión, no dudaba en salir en defensa de su compañero: "Bueno, yo creo que es una persona que ya lleva muchos años en esto, veterana. Si a alguien le hacía mayor ilusión seguir avanzando en este torneo era a él. Creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno en la Copa del Rey".

Álvaro Valles en la entrevista con Diario de Sevilla / Juan Diego Picón

"Al final te enfrentas a un equipo que siempre está ahí peleando por títulos y desafortunadamente encajamos esos goles. Pero como dijo el míster también en la rueda de prensa, ha habido otros partidos que no ha estado él y hemos estado otros compañeros y también nos han marcado cinco y ni cuando te meten cinco el portero tiene la culpa ni cuando deja la portería cero el portero es el mejor del partido", cerraba.

Adrián reacciona tarde al disparo de Griezmann en el cuarto gol del Atlético. / Antonio Pizarro

"Al final creo que se dio así, que él dio lo mejor que tenía, el partido desafortunadamente salió así y yo creo que se hizo lo mejor posible. Él sabe perfectamente que tanto de mí como de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico tiene todo el apoyo, que para nosotros es muy importante dentro del vestuario y creo que él lo sabe de sobra y que siempre vamos a arropar a uno de los nuestros", cerraba.

Álvaro Valles habla sobre sus porterías a cero.

Un altísimo rendimiento de Álvaro Valles en el Betis

Hasta el momento acumula ya nueve porterías a cero en un total de 21 partidos esta campaña entre LaLiga y la Europa League. Cuando se le preguntaba por la dificultad y la importancia de esto, tenía clara su respuesta y la importancia del equipo al completo para poder lograrlo: "Yo creo que las porterías a cero no todo es culpa del portero. Al final habla muy bien del sistema defensivo del equipo que te ayuda en muchas ocasiones a evitar tiros del otro equipo o acercamientos del otro equipo. Aunque el portero tenga parte de culpa porque con sus intervenciones también evita goles, habla muy bien de la línea defensiva desde delantero hasta la última línea que está trabajando bastante bien para evitar el mayor número de ocasiones rivales".

Álvaro Valles habla sobre Manuel Pellegrini

Al margen de su rendimiento, también se le cuestionaba sobre la figura de Manuel Pellegrini. Ha cambiado mucho desde la llegada del chileno a Heliópolis: "Creo que ha conseguido muchas cosas que no se han conseguido nunca antes y que ya después de tantos años sigue manteniendo al equipo en los puestos altos de la tabla y avanzando cada año un poco más y creo que los números hablan por sí solos, no tengo que decir mucho más. Al final aquí se valora el rendimiento, está sacándole muy buen partido al equipo, lo tiene donde todo el mundo quiere y nosotros estamos encantados".