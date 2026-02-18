Álvaro Valles, sentido de pertenencia al Betis y ambición: "El equipo tiene ganas de seguir haciendo historia en el club"

Álvaro Valles (25-07-1997) demuestra seguridad en la portería del Betis. La misma que desprende mientras atiende a Diario de Sevilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Tras la dificultad vivida en la oscuridad, con una campaña en blanco, ha vuelto a ver la luz en el equipo verdiblanco, en el que disfruta, se siente feliz y con el que desea conseguir cosas importantes esta temporada. Paso a paso, pero con la máxima ambición y confianza en sus compañeros y el cuerpo técnico que comanda Manuel Pellegrini. En definitiva, un portero contento que se siente muy a gusto en su casa, en su Betis.

Pregunta.–Desde la distancia, tanto tiempo sin jugar, ¿cómo vivió todo eso? Tiene que ser difícil para un profesional estar en esa situación...

Respuesta.–En esa temporada que estuve en blanco intentas evadirte un poco de las cosas negativas que tienes y le buscas el lado positivo. Siempre con el apoyo de la familia. Tienes más tiempo para dedicarles a tus hijos y a tu mujer. Al final, es intentar estar lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones físicas al tramo de verano para poder llegar a la pretemporada de la mejor manera. Dentro de lo malo, gracias a Dios, tengo una mujer y tres hijos maravillosos que me han ayudado en todo y me han hecho las cosas mucho más fáciles.

Álvaro Valles posa con un balón en una de las porterías del campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Juan Diego Picón

P.–Ya en el Betis, ¿cómo fue esa sensación de volver a la rutina diaria de volver a los entrenamientos?

R.–Hasta mitad de temporada yo seguía entrenando allí en Las Palmas porque estaba vinculado al club, y a principio de febrero ya rescindo mi contrato y me quedo entrenando al margen. Entonces, me vengo aquí a Sevilla, a mi ciudad, y estoy más cerca de la gente que me quiere y me arropa. Con mis entrenadores de confianza, de cada verano, me puse a entrenar y la vuelta fue muy ilusionante. Aparte de que venía a mi casa y al club de mi vida. Después de tantos meses de estar solo, volver a estar en grupo y poder relacionarme con compañeros nuevos y demás fue muy ilusionante, con muchas ganas de empezar la pretemporada.

P.–¿Qué fue lo primero que le llamó la atención después de un tiempo ya bastante largo fuera del Betis?

R.–Lo primero que me sorprendió, y me llevé una grata sorpresa, fue el arropamiento y el apoyo de los capitanes, quienes antes de empezar la pretemporada ya me mandaron un mensaje dándome la bienvenida. Luego, incorporándome al grupo, tuve una muy buena integración. Al final, eso te ayuda mucho. Es un vestuario espectacular. Somos una familia, tanto en los momentos malos como en los buenos. Somos una piña y eso creo que es una de las claves del éxito. Todos vamos en la misma dirección y todos sabemos lo que queremos.

P.–Y con Pellegrini, ¿qué tal fue la acogida?

R.–Cuando llegué, en verano, me dio la bienvenida, como a cada jugador que llega nuevo a la plantilla. Durante el año te va corrigiendo detalles y te va ayudando, porque al final él lo que quiere es lo mejor para el equipo. Cuando uno disputa equis minutos, tanto en los errores como en los aciertos, intentas mejorar, y para eso está él y el cuerpo técnico desde fuera, para ayudarte a mejorar las cosas.

Álvaro Valles, en un momento de la entrevista. / Juan Diego Picón

P.–Su primer partido este curso fue en Vigo ante el Celta, ¿cómo recuerda esa sensación de volver a defender la portería del Betis?

R.–Fue muy ilusionante. No me lo esperaba, porque al principio empezó jugando Pau y creo que al final de semana fue cuando tuvo ese golpe. Fue un tanto inesperado. Me comunicaron que iba a debutar, que Pau tenía un golpe y no iba a estar disponible. Fue muy ilusionante y muy emotivo para mí disputar mi primer partido oficial con la camiseta del Betis.

P.–Dentro del sistema de rotaciones del míster, ¿considera que ha ido creciendo su confianza con el paso de los partidos que ha jugado? Ahora mismo se encuentra en un muy buen momento de forma...

R.–Sí, al final es lo que me hacía falta. Disputar minutos y tener una continuidad para volver a rendir a mi máximo nivel. Ya te digo que todavía queda para llegar a él. Para eso trabajo cada día, para seguir mejorando. Hasta que uno se retira no deja de mejorar y está claro que disputando minutos y teniendo la confianza del míster es como más fácil se crece.

P.–Analizando un poco la situación del Betis en la Liga, el equipo se ha levantado del revés en la Copa ante el Atlético y lleva en la Liga tres victorias seguidas. De nuevo se alimenta esa la ilusión por la Champions…

R.–Sí, es nuestro objetivo desde el principio de la Liga, estar lo más alto posible. Al final trabajamos para ello y es la ilusión que tenemos. El equipo llega con una mentalidad muy positiva. Después de disputar dos partidos fuera de casa y ganarlos los dos, es algo muy bueno que tenemos que reforzar y hacer bueno ahora con los partidos que nos vienen en nuestro campo.

Álvaro Valles habla sobre el vestuario y la ilusión por la Champions / Juan Diego Picón

P.–Lleva el Betis dos encuentros en los que se han visto unos pequeños cambios tácticos en cuanto a la forma de jugar del equipo, con las líneas un poco más juntas, saliendo a la contra aprovechando la velocidad de Antony y Abde… ¿Se siente el equipo más cómodo así?

R.–Al final depende también del rival que tengas enfrente. Así nos adaptamos a una forma de jugar u otra. Cada partido es totalmente distinto. Por supuesto que nos sentimos cómodos tanto siendo protagonistas con el balón como juntando las líneas y saliendo a la contra.

P.–Hablaba antes de algo fundamental, como es la fuerza del grupo, que se está notando este año todavía más a pesar de las bajas tan importantes que ha tenido y que sigue teniendo el equipo. ¿Tan fuerte es ese sentimiento de unión?

R.–Claro. Al final, todo jugador que sea partícipe de todas las competiciones ayuda a que el rendimiento sea más alto. Cuando la competencia es sana, como la nuestra, y en todas las posiciones hay más de un jugador y uno tiene un rendimiento alto, obliga al compañero que juegue en su misma posición a rendir a su máximo nivel para quitarle el puesto. Al final, esa competitividad tan sana y tan fuerte hace que el equipo sea mejor.

P.–Y de cara a la competición europea, se palpa que hay muchas ganas de Europa League este año en el Betis…

R.–Sí, está claro. Al final es una competición muy bonita en Europa. El equipo tiene ganas de seguir haciendo historia en el club y seguir dando pasitos hacia adelante. Hemos hecho una primera fase de liga muy buena que nos refuerza para la siguiente eliminatoria y cuando ya sepamos qué rival nos toca, intentaremos hacer lo mejor posible para seguir avanzando.

P.–Lleva nueve porterías a cero, si no me equivoco, entre Europa y la Liga…

R.–Yo creo que las porterías a cero no son culpa del portero en su totalidad. Al final, habla muy bien del sistema defensivo del equipo, que te ayuda en muchas ocasiones a evitar tiros del rival. Aunque el portero tenga parte de culpa, porque con sus intervenciones también evita goles, habla muy bien de la línea defensiva, desde la delantera hasta la última línea que está trabajando bastante bien para evitar el mayor número de ocasiones de los rivales.

Álvaro Valles posa atrapando el balón de LaLiga. / Juan Diego Picón

P.–Siendo compañero de Adrián en el vestuario, ¿cómo se vivió esa eliminación de la Copa ante el Atlético de Madrid en la que recibió tantas críticas? La gente pedía que jugase usted…

R.–Creo que es una persona que ya lleva muchos años en esto, veterana, y si a alguien le hacía mayor ilusión seguir avanzando en este torneo era a él. Creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno en la Copa. Al final, te enfrentas a un equipo que siempre está ahí peleando por títulos. Desafortunadamente, encajamos esos goles, pero como dijo el míster también en rueda de prensa, ha habido otros partidos que no ha estado él. Hemos estado otros compañeros y también nos han encajado cinco y ni cuando te meten cinco el portero tiene la culpa, ni cuando deja la portería a cero el portero es el mejor del partido. Él dio lo mejor que tenía, el partido desafortunadamente salió así y creo que él se lo tomó lo mejor posible. Él sabe perfectamente que tanto de mí como de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico tiene todo el apoyo, pues para nosotros es muy importante dentro del vestuario. Creo que él lo sabe de sobra, siempre vamos a arropar a uno de los nuestros.

Álvaro Valles habla sobre Manuel Pellegrini

P.–Y la última, ¿cree que hay alguien mejor que Pellegrini ahora para el banquillo del Betis?

R.–Bueno, eso al final no te lo tengo que decir yo, al final hay gente que es la que lleva al club, que es la que manda y es la que tiene que valorar quién tiene que tener en el club en cada momento. Para mí es un gran entrenador. Como aficionado, antes de estar aquí, creo que ha conseguido muchas cosas que no se han conseguido nunca antes y que ya después de tantos años sigue manteniendo ahí al equipo, lo ha puesto alto de la tabla y avanzando cada año un poco más. Y creo que los números hablan por sí solos. Al final, aquí se valora el rendimiento, está sacándole muy buen partido al equipo, lo tiene donde todo el mundo quiere y nosotros estamos encantados.