Tres municipios de Sevilla inician la temporada por riesgo de virus del Nilo en nivel alto

Detalle de los mosquitos ‘cazados’ en una de las trampas en la localidad.

Tres municipios de la provincia de Sevilla arrancan esta temporada en nivel alto de riesgo por virus del Nilo occidental (VNO). Se trata de Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Benacazón, que figuran entre los 117 municipios andaluces clasificados en este nivel al inicio de la temporada de alta circulación.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que este incremento, 13 municipios más que el año pasado en nivel alto, responde a la detección de circulación del virus en estos territorios, lo que obliga a reforzar la anticipación y la capacidad de respuesta desde el primer momento.

En contraste, Cantillana, que comenzó la pasada temporada en nivel alto, es el único municipio andaluz que desciende este año a nivel medio.

En el conjunto de Andalucía, 117 municipios inician la temporada en nivel alto, 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo. Según ha explicado el consejero, ya se ha comunicado a todos los ayuntamientos el nivel de riesgo asignado y los agentes de Salud Pública están desplegados para colaborar con los responsables municipales en la elaboración y actualización de sus planes de control de plagas.

El objetivo de esta clasificación es reforzar la vigilancia, facilitar el control de vectores, identificar precozmente la llegada del virus y mejorar la coordinación institucional y la comunicación con la población, con el fin último de reducir al mínimo el riesgo de infección.

Seguimiento reforzado y vigilancia anual

El Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores transmisores del VNO tiene desde 2025 carácter anual. Entre las novedades para 2026 figura el "seguimiento estrecho" de los municipios colindantes con áreas en alerta, tras constatar que los mosquitos pueden compartir hábitats en un radio de hasta 10 kilómetros.

Durante el invierno se han mantenido 40 trampas activas en las ocho provincias andaluzas, sin que se haya detectado circulación del virus. En marzo y abril continúa el seguimiento con 38 trampas centinela en municipios que estuvieron en alerta la pasada temporada, con controles quincenales. A partir del 1 de mayo, el control será semanal y con el 100% de las 120 trampas propias de la Consejería, además de tres trampas móviles adicionales por provincia.

En 2025, 31 municipios estuvieron en situación de área en alerta; se diagnosticaron cuatro casos en humanos de fiebre del Nilo occidental; se detectó circulación del virus en más de 60 trampas de mosquitos adultos y se registraron siete casos positivos en équidos y tres en aves. No se produjo ningún fallecimiento.

Nuevas enfermedades en vigilancia

Como principal novedad del Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores, la Junta amplía este año el seguimiento a otras tres enfermedades transmitidas por mosquitos: dengue, chikungunya y zika.

En 2025 se diagnosticaron en Andalucía 17 casos de dengue, 14 de chikungunya y siete casos sospechosos (no confirmados) de zika. Todos fueron importados, correspondientes a personas que habían viajado a países de Centro y Sudamérica. No obstante, estos casos pueden introducir el virus en el territorio, lo que obliga a mantener la alerta ante la posible aparición de casos autóctonos, especialmente en zonas donde está presente el mosquito Aedes albopictus.

Jornadas técnicas en Sevilla

Por último, Sevilla acogerá del 10 al 12 de marzo las Jornadas de Vectores del Suroeste, organizadas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía junto al Ministerio de Sanidad. Más de 150 profesionales de distintas comunidades autónomas participarán en un encuentro en el que Andalucía presentará su programa de seguimiento y control de vectores como modelo de referencia.

El consejero ha insistido en que, junto a las medidas institucionales, la mejor protección frente al virus del Nilo occidental es evitar la picadura del mosquito mediante el uso de repelente, ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, mosquiteras y la eliminación de cualquier acumulación de agua estancada.