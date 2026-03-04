El Sevilla FC regresa a los entrenamientos con tres ausencias y una novedad

El Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos tras lograr un empate que supo a gloria frente al Real Betis Balompié el pasado domingo. Los pupilos de Matías Almeyda se han ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con las ausencias destacadas de César Azpilicueta, Djibril Sow y Peque Fernández, que no han estado junto al grupo en una mañana donde Erik Lamela ha celebrado su 34 cumpleaños junto al primer equipo sevillista. En el apartado de noticias positivas, Ruben Vargas y Neal Maupay han entrenado con total normalidad y se espera que ambos estén disponibles para el encuentro ante el Rayo Vallecano.

La baja del atacante francés trastocó los planes de Almeyda de cara al Gran Derbi del pasado fin de semana, variando su esquema ofensivo con la inclusión de Alexis Sánchez y un cambio de planteamiento sobre el césped del Estadio de La Cartuja. Con los tantos del chileno e Isaac Romero, que sirvieron para empatar el encuentro ante el eterno rival, el técnico bonaerense deberá empezar a valorar si su delantera titular debe mantenerse o variar en el último tercio de una temporada donde el objetivo de la salvación se antoja más cercano.

Peque, en un entrenamiento reciente del Sevilla. / Ismael Rubio

Peque, la gran baja

El Sevilla Fútbol Club comunicaba a media mañana que Matías Almeyda no pudo contar ni con César Azpilicueta Azpilicueta ni con Djibril Sow, al encontrarse ambos realizando trabajo específico al margen del grupo, siendo la nota negativa del comunicado la información vertida sobre Peque Fernández. Según informaba la entidad nervionense a través de su página web, el atacante catalán sufre una "rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, quedando pendiente de su evolución para regresar con el grupo". Esta baja supone un varapalo para los planes del técnico bonaerense, pues el exjugador del Racing de Santander solamente no ha participado en seis encuentros este curso.