Alexis Sánchez rompe dos récords de LaLiga con su gol en el derbi Betis-Sevilla

El Sevilla Fútbol Club consiguió empatar a dos un partido que parecía iba a ser un baño del Real Betis Balompié tras el dos a cero inicial. Los tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero supieron a gloria a un equipo que necesitaba un resultado positivo especialmente tras la derrota en el encuentro de ida. Además de hacer el primero de los dos goles sevillistas, el del chileno sirvió para romper dos récords, superando Joaquín Sánchez con dos registros históricos, uno de ellos relacionados con el Gran Derbi de la capital hispalense.

En el minuto 62 de partido, Oso puso un centro templado desde el costado izquierdo que terminó en el fondo de las mallas tras un cabezazo inapelable de Alexis, que se tiró en plancha para adelantarse a la defensa del Real Betis y darle de cabeza a un balón que Álvaro Valles fue incapaz de parar. En ese momento, el chileno se convirtió en el goleador más longevo de la historia de los derbis sevillanos con 37 años y 72 días, 29 más que un Joaquín Sánchez que instauró este registro en 2018. En aquel encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, disputado el 2 de septiembre de aquel año en el Benito Villamarín, la diana del portuense en el minuto 80 de partido sirvió para que los verdiblancos certificasen la victoria frente al Sevilla.

Las fotos del Betis - Sevilla fc / Antonio Pizarro

Además de este récord, el tanto de Alexis Sánchez en el Estadio de La Cartuja fue el primero del chileno en 2026, consiguiendo anotar al menos un gol durante 21 años consecutivos marcando en la élite. Desde que debutara en su país natal con Cobreloa, el delantero no ha dejado de ver portería en equipos de primer nivel como Fútbol Club Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milan, Olympique de Marsella, Udinese o el propio Sevilla Fútbol Club, con el que suma tres goles y una asistencia en este curso que han servido para que el cuadro nervionense haya conseguido cuatro puntos en la presente temporada.

Solamente seis partidos perdidos

Pese a que quizás no esté teniendo un rendimiento brillante, Alexis solamente se ha perdido seis partidos de la presente temporada con el Sevilla, disputando 20 encuentros de los cuales ha sido suplente en doce y titular en ocho, completando tres de ellos. Las críticas recibidas por cierto sector de la afición sobre su estado físico y su rendimiento parecen haber despertado el instinto de un futbolista que se reivindicó con su tanto en el Estadio de La Cartuja, buscando protagonismo en un once al que Matías Almeyda deberá darle una vuelta tras las actuaciones de ciertos jugadores en los últimos encuentros del conjunto hispalense.