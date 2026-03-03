Biris Norte aviva la polémica y responde al tifo del Gol Sur del Betis: "Nuestro circo favorito"

Como ocurre todos los años, el Gran Derbi no termina cuando el colegiado lo indica. Los coletazos del último encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié tardan varios días en desaparecer por lo ocurrido tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además de polémicas o actuaciones individuales que se analizan los días posteriores al choque, las redes sociales no dejan morir lo vivido el pasado domingo en el Estadio de La Cartuja, siendo los grupos ultras de ambos equipos protagonistas debido al cruce de mensajes en estas últimas horas.

El tifo de la afición del Betis en La Cartuja. / Raul Caro / Efe

Al inicio del encuentro, en el Gol Sur del actual feudo verdiblanco se desplegó un imponente tifo en el que un arcángel portaba una bandera del Real Betis mientras aplastaba unos demonios junto a la frase "Líbranos del mal", haciendo clara alusión a la imagen que encabeza esta noticia y aquella obra de Biris Norte que rezaba "Vendimos nuestras almas por verte campeón". Tras el empate, los ultras sevillistas publicaron un mensaje en su cuenta de Twitter junto al mencionado tifo en el que lamentaban el resultado final, respondiendo además al mensaje del eterno rival: "Se nos ha escapado la victoria en nuestro circo favorito. Por más distancia que haya en el marcador o en la tabla, que recuerden… AQUÍ HAY DRAGONES".

Sin embargo, la historia no concluyó ahí, y Biris Norte publicó un segundo tweet este pasado lunes con nuevas referencias 'bíblicas' acompañado de una serie de vídeos de la previa del pasado domingo en las inmediaciones de la Estación de Santa Justa. En el mensaje, los ultras del Sevilla Fútbol Club aseguraron que "en esta ciudad el infierno no arde, ruge. Aqui no hay paraísos, hay fuego. Ayer por desgracia no pudimos ganar, pero dada las circunstancias este punto también es nuestro", dejando claro que los prolegómenos del duelo frente al Rayo Vallecano de este fin de semana estarán a la altura de lo que requiere la cita: "El próximo domingo estad atentos, la victoria comienza en la previa".

Los ultras del Sevilla han dejado claro a lo largo de toda la temporada que no piensan abandonar a su suerte a un equipo que, de momento, continúa peleando por no descender. Estos cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota son vitales para la lucha por la permanencia, que podría confirmarse en este mes de marzo de sacar resultados positivos ante rivales directos como son Rayo o Valencia CF. Entre ambos duelos, el conjunto nervionense visitará al Fútbol Club Barcelona en un Camp Nou donde llevan sin ganar en LaLiga desde aquella noche mágica del 15 de diciembre de 2002, donde un gol de Casquero y un doblete de Toedli dieron los tres puntos al combinado blanquirrojo en el feudo blaugrana.