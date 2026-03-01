La afición del Betis contesta a la del Sevilla con el tifo del derbi: los detalles
La grada de animación de conjunto verdiblanco ha optado para del derbi por aludir a un tifo pasado del conjunto nervionense
Día muy señalado para la afición del Real Betis Balompié este domingo 1 de marzo con el derbi ante el Sevilla FC y así lo han demostrado con la entrada en las gradas de La Cartuja y con el tifo que han sacado a relucir los miembros de la grada de animación del conjunto verdiblanco, que han acumulado semanas y semanas diseñando, pintando y custodiando la obra que lucieron en la grada de Gol Sur del que fuese estadio Olímpico. Y es que el tratamiento a la previa de este partido no ha sido, para nada, como otro cualquiera. Ya desde el sábado con esa recepción en el césped en el entrenamiento a puertas abiertas se intuía lo que iba a deparar el derbi en este sentido.
Desde el propio grupo de animación se propuso a última hora del sábado, para que todos los aficionados fuesen conscientes y tuviese el máximo alcance posible, cuál iba a ser la hoja de ruta de cara a las horas previas del choque. El ambiente, como no podía ser de otra forma, ha sido imponente. Desde las 12:00 horas comenzó la previa en las inmediaciones del estadio, poniendo lugares de referencia Casa Manuela o el Rocódromo. A las 17:00 horas se programó un bengaleo masivo por todas las inmediaciones y se citó a toda la afición que así pudiese cumplirlo a entrar al campo con bastante antelación, generando una atmósfera especial desde mucho tiempo antes e inyectando beticismo a los suyos desde el calentamiento. Finalmente, a las 18:15 horas, comenzaba a desplegarse el tifo.
El tifo de la afición del Betis para recibir al Sevilla en el derbi
El tifo es una clara referencia al arcangel San Miguel y junto a él, dos ángeles. Uno sosteniendo el escudo verdiblanco y otro con la fecha de fundacion del combinado verdiblanco en números romanos. Debajo, los demonios, en representación del conjunto rojiblanco y emulando (al mismo tiempo que respondiendo) a un tifo anterior de la grada de animación sevillista.
En la zona baja aparecía el rótulo: "Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria". La expresión es una doxología final del Padrenuestro (Mateo 6:13) que reconoce la soberanía, autoridad y majestad absoluta de Dios sobre todas las cosas por la eternidad. Esta frase refuerza que Dios es el creador supremo y el gobernante que merece toda honra y poder. Tras ello, lo cambiaron por un "Líbranos del mal".
Sonando al unísono el himno del combinado verdiblanco, antes del pitido inicial se ha podido comprobar que el ambiente iba a ser único. Lleno prácticamente en el estadio y con otra iniciativa del combinado bético de por medio, que ha repartido banderines en cada uno de los asientos para generar una imágen sin precedentes.
