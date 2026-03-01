Los jugadores del Betis que podrían jugar su último derbi ante el Sevilla

El Real Betis Balompié tiene en la tarde de este domingo 1 de marzo una cita muy importante ante su afición en el estadio de La Cartuja. Y es que el Sevilla FC llegará para intentar arrebatarle tres puntos a los de Pellegrini en una nueva edición del derbi sevillano que tiene muchas aristas, muchas intrahistorias y un aspecto fundamental de cara a la clasificación: los heliopolitanos deben vencer para volver a sacarle distancia a sus perseguidores por la quinta plaza y el combinado de Nervión tiene que hacer lo propio para alejarse de los puestos de descenso.

Pero una de las intrahistorias más interesantes es la de los futbolistas del conjunto verdiblanco que están ante su posible último derbi, bien sea porque terminan contrato y no estarán la próxima temporada (salvo giro radical de los acontecimientos) o bien porque por su buen o su mal rendimiento apuntan a ser una de las posibles ventas del combinado de La Palmera de cara al próximo mercado de fichajes estival.

Ricardo Rodríguez presiona a Lucas Beltrán en un lance del choque. / Antonio Pizarro

Adrián San Miguel

El guardameta sevillano no va a jugar el partido de máxima rivalidad de la ciudad de Sevilla, pero sí que lo va a vivir desde el banquillo aportando su capacidad de unión en el grupo como viene haciéndolo toda la temporada. Adrián termina contrato y como reveló en exclusiva Diario de Sevilla, tiene una cláusula prácticamente imposible de cumplir de autorrenovación, por lo que a menos que haya una sorpresa, será el último derbi que viva como integrante de la primera plantilla.

Cédric Bakambu

El delantero congoleño apunta a suplente en el choque ante los de Almeyda, pero lo normal, con Cucho Hernández recién salido de una lesión es que dispute algunos minutos. Termina contrato a final de temporada y abandonará la disciplina verdiblanca en busca de un nuevo reto en su carrera deportiva, posiblemente en España, ya que quiere seguir compitiendo al máximo nivel, aunque no le faltarán ofertas económicamente bastante jugosas de ligas exóticas.

Ricardo Rodríguez

El suizo sí que apunta a salir de inicio en la banda izquierda. También termina contrato y, tras la negativa a salir en dos mercados consecutivos, sí que será a partir del 1 de julio de 2026 cuando deje de pertenecer a la disciplina bética. Será su último derbi.

Sergi Altimira abraza a Chimy Ávila, en presencia de Marc Bartra, tras el triunfo ante el Feyenoord. / Antonio Pizarro

Posibles ventas en clave verdiblanca

Luego, desde un punto de vista algo más especulativo, aparecen los futbolistas del conjunto verdiblanco que también podrían vivir su último derbi debido a que la posibilidad de que sean vendidos en el próximo mercado veraniego es bastante alta.

Uno de ellos es Chimy Ávila. El argentino tiene un año más de contrato, pero tras dos intentos fallidos, se espera que en este próximo mercado sí se le pueda encontrar salida. Lo mismo ocurre con jugadores como Junior Firpo (por el que se escucharán ofertas), Sergi Altimira (que lleva tiempo arrastrando interés de la Premier League y la Bundesliga, Ez Abde (cuyo valor de mercado crece por día), Giovani Lo Celso (que sonó, y mucho, para abandonar Heliópolis en diciembre) o el caso más sonado, el de Natan de Souza, quién cuenta con ofertas de la Premier League y ante la obligación de generar plusvalías antes del 30 de junio es el que tiene más papeletas para salir.