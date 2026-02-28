Alineación probable del Sevilla FC para el derbi frente al Real Betis: un equipo funcional

En uno de los partidos más importantes de la temporada, el Sevilla Fútbol Club buscará tres puntos que supondrían pasar la barrera de los 30. Con cinco puntos de ventaja, por el momento, sobre los puestos de descenso, el equipo que dirige Matías Almeyda tiene en su mano la oportunidad de encadenar cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los nervionenses llegan al Estadio de La Cartuja tras vencer al Getafe en el Coliseum y empatar ante Girona CF y Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la misión de dar la sorpresa ante un Real Betis Balompié que quiere afiazarse en una quinta plaza que podría dar acceso a la UEFA Champions League este año.

El Sevilla visitará el feudo verdiblanco con las ausencias de los sancionados Joan Jordán y Tanguy Nianzou, a los que se suman los lesionados Marcao y Rubén Vargas. El suizo es la gran esperanza del cuadro blanquirrojo de cara al último tercio de la temporada, aunque no estará presente en el Gran Derbi de este domingo al continuar recuperándose de las molestias que lo han tenido un mes y medio fuera de los terrenos de juego. Parece poco probable que Almeyda cambie la alineación que le ha venido funcionado en estas últimas jornadas, aunque habrá de hacerlo obligatoriamente ante la ausencia del central francés por acumulación de tarjetas.

Sow corre hacia la grada para celebrar el gol que le dio el triunfo al Sevilla en Getafe. / AFP7 | Europa Press

El regreso de Juanlu Sánchez y Kike Salas

Tras cumplir sanción en el Coliseum, parece muy probable que Juanlu Sánchez regrese al once inicial de Matías Almeyda este domingo en el Estadio de La Cartuja. En portería estará Odysseas Vlachodimos, posiblemente acompañado de una línea de cinco compuesta por el de Montequinto en el carril diestro y Gabriel Suazo por el izquierdo, formando el eje de la zaga César Azpilicueta, Nemanja Gudelj y Kike Salas. Ante la baja de Nianzou, el de Morón de la Frontera tiene muchas papeletas para partir como titular en una defensa cuyo objetivo es replicar lo conseguido el pasado fin de semana en Getafe: dejar la portería a cero una vez más.

Lucien Agoumé, apercibido, y Batista Mendy con Djibril Sow en la mediapunta tienen muchas papeletas para replicar un centro del campo que, por el momento, le ha funcionado al bonaerense. El futbolista suizo parece haber dado un paso al frente, anotando en los dos últimos encuentros de un Sevilla Fútbol Club que requería de mejoras como esa. La dupla ofensiva, salvo sorpresa de última hora, estará compuesta por Akor Adams y Neal Maupay, a los que se les siguen exigiendo goles para certificar cuanto antes la permanencia en un curso donde hay muchos equipos tratando de evitar el descenso a la categoría de plata.

Las mejores fotos del Getafe-Sevilla / AFP 7 | Europa Press

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Akor Adams, Neal Maupay.