La afición del Sevilla Fútbol Club permaneció en el Estadio de La Cartuja hasta pasadas un par de horas desde que finalizó el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié. En el lapso de tiempo que pasó desde que De Burgos Bengoetxea pitó y los sevillistas abandonaron el coliseo hispalense, Isaac Romero salió junto a miembros del departamento de comunicación del conjunto nervionense para grabar un vídeo que posteriormente fue publicado en las redes sociales de la entidad.