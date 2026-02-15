El Sevilla Atlético cada vez lo tiene más crudo con Luci (0-1)

El Sevilla Atético se despeña a Segunda RFEF sin remisión con Luci Martín como líder del banquillo. Desde la llegada del onubense en sustitución de Jesús Galván el filial nervionense ha empeorado claramente su situación. La derrota ante el Teruel en el estadio Jesús Navas es la tercera consecutiva de los jóvenes sevillistas, ya penúltimos en la tabla a dos puntos del colista, el Marbella, que aún no ha jugado su partido este domingo e incluso, de ganar, podría superarlos.

Y es que con cuatro triunfos en 24 jornadas (dos con Galván y dos con Luci) es imposible mantenerse en una categoría tan dura como la Primera RFEF, en la que descienden 5 equipos. Pero si se produce finalmente el descenso, como así parece (la salvación está a 8 puntos ya antes de que acabe la jornada), sin duda será la evidencia de otro fracaso de una entidad en derribo, en este caso por su política de cantera.

Desde la llegada de Luci (un protegido de Caparrós) al Sevilla Atlético, el filial, pese a haberse reforzado con la vuelta de Valentino y la llegada de Pedraza y Aston), ha sumado sólo dos triunfos, ambos en casa ante Sanluqueño y Marbella y ha cosechado 7 derrotas. El equipo sevillista no gana desde el 21 de diciembre y tiene cada vez más complicado mantener la categoría.

Un gol de Lolo Pla en el minuto 63 bastó en esta ocasión al Teruel para llevarse los tres puntos y hundir aún más a un equipo cada vez más presa de la impotencia y sin visos de protagonizar reacción alguna. Fue en una jugada ensayada con un centro al área y un cabezazo del veterano 9 visitante. El Teruel, no obstante, pudo haber tenido la ocasión de adelantarse antes cuando el árbitro revisó un posible penalti por manos en el área de los locales (42').