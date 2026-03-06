El test a Isaac: ¿Qué jugador ficharías? ¿Un sueño por cumplir en el Sevilla?

Isaac Romero, protagonista del Sevilla, fue recientemente entrevistado por el Diario de Sevilla. El delantero natural de Lebrija fue clave en el derbi del pasado domingo en La Cartuja al marcar el gol que supuso el empate para los de Nervión, un punto con sabor a victoria en casa del eterno rival tras igualar un 2-0 en contra. Un tanto que podría significar un punto de inflexión, ya que llega en un momento en el que, con la incorporación de Maupay, estaba perdiendo protagonismo en el equipo.

El canterano se sometió además a un test personal, en el que reveló su plan para desconectar, el jugador que ficharía para el Sevilla y el gran sueño del conjunto nervionense, entre otras cuestiones.

Pregunta.Nombre completo.

Respuesta.-Isaac Romero Bernal.

P.-Un plan para desconectar.

R.-Ir al monte.

P.-Su ídolo de la infancia.

R.-Leo Messi.

P.-El entrenador que más le ha marcado.

R.-Personalmente, Matías Almeyda. Cuando subí al primer equipo, Quique Sánchez Flores, que al final fue el que tuve y fue un gran año.

P.-El compañero del vestuario con el que mejor se lleva.

R.-Me llevo prácticamente con todos súper bien, pero con los que más estoy son Kike Salas, José Ángel Carmona, Juanlu... Los canteranos, especialmente.

P.-Jugador con el que mejor se entiende en el terreno de juego.

R.-Con el compañero que tengo al lado cuando me toca, que al final somos los dos delanteros.

P.-Un jugador que ficharía para el Sevilla.

R.-Hombre, los mejores, Mbappé y Lamine... También te diría otro jugador que me gusta mucho, Pedri.

P.-¿Se ve dentro de cinco años en el Sevilla?

R.-Al final, eso nunca se sabe, pero me encantaría estar aquí.

P.-Un sueño por cumplir con el Sevilla.

R.-Jugar en Europa.