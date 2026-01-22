María Eugenia Gallego Navasco: Alpedrete llora la muerte de su vecina 'Geni'

María Eugenia Gallego Navasco, vecina de Alpedrete desaparecida tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz el pasado domingo, ha sido localizada entre las personas fallecidas en el siniestro. La mujer, conocida como Geni entre sus allegados, viajaba a bordo del convoy de la compañía Iryo cuando se produjo el choque que ha causado numerosas víctimas mortales y decenas de heridos.

Desde el momento del accidente, la familia de María Eugenia no había conseguido establecer contacto con ella, lo que desencadenó una intensa búsqueda que se prolongó durante varios días. Los allegados difundieron su fotografía a través de redes sociales y canales de búsqueda en un intento desesperado por obtener información sobre su paradero. La confirmación oficial de su fallecimiento se produjo este martes, poniendo fin a horas de angustiosa incertidumbre para sus seres queridos.

El suceso ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa ha generado una profunda conmoción social, especialmente en Alpedrete, donde vecinos y allegados de la víctima seguían con enorme preocupación la evolución de las labores de búsqueda y reconocimiento. María Eugenia Gallego se desplazaba en el tren siniestrado cuando tuvo lugar el impacto, uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en los últimos años.

Labores de identificación de víctimas en Adamuz

Las autoridades han trabajado contrarreloj desde el domingo para identificar a todas las víctimas del accidente ferroviario. El proceso de reconocimiento ha resultado especialmente complejo debido a la magnitud del siniestro y al estado en que quedaron algunos de los vagones tras el impacto. Los equipos forenses han empleado técnicas avanzadas de identificación, incluyendo pruebas de ADN en aquellos casos donde la identificación visual no resultaba posible.

Las familias de los desaparecidos han permanecido en un punto de información habilitado por las autoridades en las proximidades del lugar del accidente, a la espera de noticias sobre sus seres queridos. El dispositivo de emergencias desplegado en Adamuz ha incluido efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, servicios sanitarios y equipos especializados en catástrofes.