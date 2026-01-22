Enedina, la auditora medioambiental de Villena que vio truncada su vida en Adamuz

La vecina de Villena Enedina ha sido confirmada oficialmente entre las víctimas mortales del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). La comunicación oficial se realizó este miércoles a su hermano en el recinto habilitado por las autoridades en Córdoba para la atención a los familiares de las víctimas, tras completarse el proceso de identificación de los cuerpos mediante pruebas de ADN.

Enedina, tanto natural como vecina de la localidad alicantina de Villena, viajaba sola en el coche 2 del tren Alvia que cubría la ruta con destino a Huelva. El motivo de su desplazamiento era estrictamente profesional, ya que debía realizar una auditoría en la capital onubense. Su familia, al no tener noticias de ella tras el siniestro, denunció su desaparición de manera inmediata y aportó muestras de ADN para facilitar la identificación. Actualmente, los familiares se encuentran gestionando todos los trámites judiciales necesarios y coordinando el traslado del cuerpo para proceder a su entierro en Villena.

La víctima era licenciada en Farmacia y contaba con amplia experiencia como especialista en microbiología y seguridad alimentaria. A lo largo de su carrera profesional, Enedina había desarrollado una reconocida trayectoria tanto como auditora en el sector alimentario como en el ámbito docente, donde compartía sus conocimientos técnicos y científicos con nuevas generaciones de profesionales.

La formación académica de Enedina como farmacéutica le permitió especializarse en áreas técnicas de gran relevancia para la salud pública. Su dedicación a la microbiología y la seguridad alimentaria la convirtió en una profesional de referencia en su campo. Como auditora, realizaba inspecciones y evaluaciones en empresas del sector alimentario, verificando el cumplimiento de las normativas sanitarias y de seguridad. Esta labor requiere no solo conocimientos técnicos profundos, sino también una constante actualización sobre las regulaciones vigentes y las mejores prácticas del sector.