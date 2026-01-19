Última hora del accidente de dos trenes en Adamuz, en directo | Se eleva a 39 la cifra de muertos en el descarrilamiento

Un trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en la provincia de Córdoba ha dejado al menos 39 personas muertos. Además hay 73 personas hospitalizadas, de las cuales 24 se encuentran en estado grave. El siniestro se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había partido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Madrid Puerta de Atocha, descarriló varios de sus vagones traseros y colisionó contra un convoy de Renfe que circulaba en dirección a Huelva.

El descarrilamiento se produjo a las 19:39 horas, momento en el que los tres últimos vagones del Iryo invadieron la vía contigua justo cuando pasaba el otro tren. El convoy de la compañía privada transportaba 317 personas a bordo en el momento del accidente. Los vagones descarrilados impactaron violentamente contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, provocando que ambos salieran despedidos y cayeran por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura, lo que agravó considerablemente las consecuencias del siniestro.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de emergencias que continúa trabajando en la zona del accidente. Los servicios sanitarios han atendido a decenas de heridos, mientras que los equipos de rescate han finalizado las labores de búsqueda para confirmar que no quedan víctimas atrapadas entre los restos de los vagones siniestrados.