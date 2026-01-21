El corte de los últimos vagones acerca el fin de la incertidumbre para las familias

El avance de los trabajos en la zona siniestrada del accidente ferroviario de Adamuz parece que va tocando a su fin con lo que se terminará la incertidumbre que están viviendo las familias que siguen a la espera de que se recuperen todos los cadáveres del terrible siniestro. Este jueves por la tarde está previsto que terminen los trabajos de desguace del último vagón del Alvia que cayó por el terraplén, con lo que se dará por finalizada la búsqueda de fallecidos y los datos que todavía son provisionales pasarán a definitivos.

Hasta ahora se contabilizan 42 personas fallecidas y a todas ellas se les ha practicado ya la autopsia con el fin de que puedan ser entregadas a las familias lo más pronto posible con todos los trámites legales cumplimentados. Según ha podido saber este diario, los perros de la Guardia Civil han rastreado los amasijos de hierro en los que se han convertido los dos vagones del Alvia. No han detectado que haya más cuerpos lo que es una buena señal dentro de lo posible aunque los profesionales todavía prefieren guardar cautela.

Autorización

Precisamente por eso se ha autorizado a que los operarios corten los dos vagones siniestrados con la maquinaria pesada que por fin ha podido llegar a la zona, una tarea que está permitiendo una mayor agilidad aunque manteniendo el cuidado necesario por si apareciese el cuerpo de algún otro viajero con el que no han contado. En la tarde de este miércoles se terminará con el primer vagón y este jueves se dedicará todo el día al segundo de ellos. Eso siempre que no surjan imprevistos.

Hasta que no concluyan todos los trabajos de rescate no se podrá iniciar la recuperación de las vías del tren para que vuelvan a estar operativas.

La ubicación

Hay más datos que son relevantes para la investigación y para la información de los afectados. Según informó el Centro Integral de Datos, 27 de los fallecidos se han encontrado en el interior del Alvia y otros seis han aparecido en las vías de este tren. En el Iryo se han encontrado seis fallecidos, el último ayer mismo, y hay otros tres cuerpos que se han localizado entre ambos trenes. El impacto del choque los desplazó.

El servicio de criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 25 de esos cuerpos a través de huellas dactilares. También disponen del ADN de los familiares de los desaparecidos por si fuese necesario para identificar a los cadáveres que restan.

Los heridos

Los heridos evolucionan favorablemente aunque algunos de ellos tendrán una recuperación de varios meses por las heridas sufridas. Hay 37 personas que permanecen ingresadas de los que 4 son niños, y de ellos nueve están en la UCI donde todavía permanece un menor. Están todos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, la Cruz Roja, Quirón Salud de Córdoba y San Juan de Dios en Córdoba.

Este martes, una mujer acudió al Hospital Infanta Elena de Huelva tras haber sido víctima del accidente. Había evitado ir al hospital pero un fuerte dolor en la espalda la llevó al centro sanitario donde permaneció ingresada ya que tras la realización de radiografía, se le diagnosticaron fracturas vertebrales D12, L1 y L2. Ya hay 86 víctimas que han sido dadas de alta.