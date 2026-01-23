Radiografía de la tragedia de Adamuz: quiénes eran las víctimas, de dónde venían y cómo fue uno de los días más negros en Andalucía

La tragedia ferroviaria de Adamuz ya tiene nombres y apellidos. Tras cinco días de extenuante trabajo científico, el Instituto de Medicina Legal y la Guardia Civil han culminado la identificación de las 45 víctimas mortales del siniestro del pasado domingo, dibujando un mapa del dolor que se ensaña especialmente con la provincia de Huelva, donde residían 27 de los fallecidos. Entre el rigor de las cifras —23 varones y 22 mujeres, entre ellos un menor de edad— emerge el esfuerzo de un operativo forense sin precedentes que ha logrado devolver la identidad a los fallecidos en un tiempo récord, mientras el TSJA refuerza ya el juzgado de Montoro para una investigación judicial que solo acaba de comenzar.

El perfil de las víctimas: Huelva, principal epicentro del dolor

Los datos del Centro Integrado de Datos (CID) revelan una geografía del dolor que se extiende por toda España, pero que castiga con especial dureza a la provincia de Huelva, donde residían 27 de los fallecidos. El resto de las víctimas tenían su hogar en Madrid (9), León (2), Córdoba (2), y puntos tan distantes como Alicante, Málaga, Tenerife, Ceuta y Alemania.

En cuanto a la demografía de la tragedia, el equilibrio de género es casi absoluto: 23 hombres y 22 mujeres. Entre ellos, la triste cifra de un menor de edad. Aunque la mayoría eran de nacionalidad española, el siniestro también se cobra la vida de tres ciudadanas extranjeras procedentes de Marruecos, Rusia y Alemania.

El mapa del siniestro: Los vagones de la tragedia

El levantamiento de los cadáveres permitió dibujar el escenario exacto del impacto. La mayoría de las muertes se concentraron en el convoy que cubría la ruta Madrid-Huelva:

Tren Alvia (Madrid-Huelva): Registró 36 fallecidos. El vagón número 1 fue el punto más crítico con 19 víctimas, seguido del vagón 2, con 9.

El vagón número 1 fue el punto más crítico con 19 víctimas, seguido del vagón 2, con 9. Tren Iryo (Málaga-Madrid): 9 fallecidos. La práctica totalidad de las víctimas de este convoy (7 de ellas) se encontraban en el vagón número 8.

Relacionado Estas son las vidas truncadas por la tragedia en Adamuz

Ciencia y precisión: El reto de la identificación

La identificación de los cuerpos ha sido un desafío técnico que ha requerido la activación del Real Decreto 32/2009 para sucesos con múltiples víctimas. Gracias al trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil:

44 víctimas fueron identificadas mediante huellas dactilares. 25 personas han tenido confirmación complementaria por ADN. Una víctima únicamente pudo ser identificada a través de muestras genéticas.

Este esfuerzo ha contado con un despliegue sin precedentes: 27 forenses llegados de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga, unidos a los de Córdoba, y 32 expertos en criminalística desplazados desde Madrid.

El futuro: Investigación judicial y refuerzos

Con la entrega de 41 de los 45 cuerpos a sus familias para su sepultura, el foco se traslada ahora al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha confirmado que el órgano será reforzado de forma inminente con un juez adicional, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios para gestionar la complejidad de la instrucción.

Las familias, que han contado con apoyo psicológico permanente de la Guardia Civil, comienzan ahora el duro proceso de contacto con las funerarias y el Registro Civil de Montoro para las licencias de enterramiento.