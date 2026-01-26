Los 25 años de Rafael

En el seno de las hermandades y cofradías existe un numeroso grupo de personas que su interés tras la devoción a sus imágenes no se sustenta ni en la estética de un besamanos, ni en los compases de tal o cual marcha y mucho menos en las opiniones de barra de bar de una cuadrilla de costaleros. Son aquellos cofrades que entienden su servicio a la hermandad como una entrega discreta y constante sin ningún tipo de afán de protagonismo.

En este elenco de cofrades hay quienes, además del tiempo que dedican a su devoción particular, dan un paso más y trabajan de forma constante en beneficio del resto de hermandades. Y en este encuadre quiero destacar el papel de Rafael Jiménez Sampedro y su equipo del Boletín de las Cofradías. Este mes de enero Rafael y los suyos celebran los 25 años de servicio a la publicación que edita ininterrumpidamente desde 1959 el Consejo de Cofradías. Si ya es meritorio que no haya fallado ni un solo mes a la cita con sus lectores, también lo es en estos tiempos tan convulsos en el seno de la dirección de algunas hermandades, que un cofrade lleve 25 años de forma desinteresada al frente de una responsabilidad que redunda en beneficio de todas.

Decía Rafael en un cariñoso homenaje tributado el fin de semana por colaboradores y amigos que el único mérito de estos 25 años ha sido la colaboración de las hermandades. Y no le falta razón, pero esa colaboración ha sido posible durante este cuarto de siglo porque al frente de la publicación está un hombre, de fino humor británico, cofrade de las Siete Palabras que, además del trabajo tenaz con su equipo, ha hecho algo de suma importancia: tener criterio. Y eso ha permitido que no haya vaivenes y el rigor se haya impuesto en la publicación de la que nadie puede discutir que es una de las mejores fuentes bibliográficas para conocer la historia de las hermandades.

Vaya desde aquí mi reconocimiento a Rafael y a todo su equipo y un aviso a navegantes. En su homenaje estuvieron los dos candidatos a presidir el próximo Consejo: José Roda Peña y Carlos López Bravo. Ambos tienen en sus manos el seguir fortaleciendo la publicación, que como se ha visto en dicho homenaje ha contado y cuenta con muchos cofrades de solera que aúnan experiencia y juventud. Y en esa combinación está el éxito y la solidez del Boletín y también de las hermandades y cofradías sevillanas