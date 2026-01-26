¿Hasta cuándo va a llover en Sevilla?

La lluvia registrada en Sevilla en los últimos días, asociada al paso de la borrasca Ingrid, no es un episodio aislado. Según los análisis meteorológicos, este primer frente actúa como antesala de un periodo prolongado de inestabilidad que afectará a la provincia durante varios días, con la llegada sucesiva de nuevas borrascas atlánticas.

Los modelos apuntan a un carrusel de borrascas que incidirá especialmente en la fachada occidental de Andalucía. En este contexto, Sevilla capital se sitúa entre las zonas con mayor probabilidad de acumulados significativos de precipitación, acompañados de rachas de viento en distintos momentos del episodio.

Predicción de acumulados de precipitaciones en España hasta el 1 de febrero / Meteored

La clave: bloqueo en Escandinavia

La situación atmosférica actual viene determinada por un bloqueo anticiclónico en Escandinavia, que obliga a las borrascas atlánticas a desplazarse por latitudes más meridionales, afectando de lleno a la Península Ibérica. Este patrón, según los escenarios de predicción, podría mantenerse al menos durante el mes de febrero, favoreciendo la persistencia del tiempo inestable.

Lluvias y temperaturas suaves en Sevilla la última semana de enero

Predicción del tiempo en Sevilla para la última semana de enero / AEMET

De acuerdo con los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la última semana de enero estará marcada por lluvias prácticamente continuas. El lunes 26 de enero comenzará con un 35% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, aumentando hasta el 95% por la tarde, con temperaturas suaves que oscilarán entre 13ºC de mínima y 20ºC de máxima.

El martes 27 se prevé plenamente lluvioso, con riesgo del 100%, y registros térmicos entre 10ºC y 18ºC, ligeramente más frescos por la nubosidad. Además, la AEMET ha activado un aviso amarillo ante rachas de viento que pueden superar los 70 km/h.

Miércoles 28 y jueves 29 mantendrán también un 100% de probabilidad de precipitación, con mínimas de 11ºC y 12ºC y máximas de 20ºC, mientras que viernes 30 y sábado 31 experimentarán un ligero descenso en el riesgo de lluvia al 75%, con mínimas de 9ºC y 11ºC y máximas de 18ºC, reflejando la influencia de masas de aire templadas atlánticas.

Finalmente, el domingo 1 de febrero, se espera un día aún húmedo, con temperaturas entre 11ºC y 19ºC, confirmando que la inestabilidad se mantendrá al menos hasta el inicio de febrero.

Con la información meteorológica disponible, Sevilla encadena varios días consecutivos de lluvias o tiempo adverso, con acumulados significativos y vientos moderados. Por ahora, está confirmado que lloverá hasta el domingo 1 de febrero, y aunque algunos modelos ya sugieren que las precipitaciones podrían prolongarse con la entrada del nuevo mes, todavía es pronto para confirmarlo con certeza. Los sevillanos deberán mantener el paraguas a mano durante los próximos días.