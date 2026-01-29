El desalojo de los peones de limpieza de los colegios marca el Pleno para aprobar el Presupuesto de Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente las cuentas municipales para 2026, que alcanzan los 1.096.267.338 euros. La votación ha salido adelante gracias al acuerdo entre PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU han expresado su rechazo votando en contra de este presupuesto.

La sesión plenaria extraordinaria ha transcurrido en medio de protestas de trabajadores municipales contrarios a la privatización del servicio de limpieza, especialmente en centros escolares. Las movilizaciones han alcanzado tal intensidad que la Policía Local ha procedido al desalojo de los manifestantes de las dependencias municipales.

Contenido del acuerdo político entre ambas formaciones

El pacto firmado el 23 de diciembre del año pasado entre el alcalde José Luis Sanz, del Partido Popular, y la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha sido determinante para la aprobación presupuestaria. Este documento contempla restricciones en el empadronamiento de personas sin documentación y la reducción del perímetro de la zona de bajas emisiones al tráfico rodado.

Además, el acuerdo incorpora medidas como la erradicación de la venta ambulante no autorizada en las calles de la capital hispalense y el incremento de las inversiones destinadas a los parques empresariales. Esta alianza ha facilitado la tramitación de las cuentas locales tras el bloqueo del año anterior, cuando toda la oposición votó conjuntamente en contra y el regidor, que gobierna con mayoría simple, tuvo que recurrir a una cuestión de confianza.

Valoraciones de los responsables del pacto

La portavoz de Vox en el Consistorio sevillano considera que se trata de un acuerdo que demuestra que con voluntad se pueden alcanzar pactos beneficiosos para todos los ciudadanos y la ciudad. Peláez ha subrayado que los firmantes han buscado "aquello que nos une más allá de lo que nos separa, con confianza y con diálogo".

Por su parte, el primer edil ha defendido las medidas relativas al empadronamiento de inmigrantes sin domicilio en la ciudad, señalando que acuerdos como este son consecuencia de las políticas migratorias a nivel nacional. José Luis Sanz ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "avise de cuantas personas vienen" a Sevilla y articule ayudas económicas para su asistencia.

Críticas de la oposición municipal

La concejala socialista Sonia Gaya ha denunciado los recortes en políticas sociales que suponen estas cuentas municipales. En la misma línea se ha manifestado la edil de Podemos, Susana Hornillo, quien ha afirmado que "más que las cuentas de un Ayuntamiento, parecen las de una multinacional".