La Academia de Bellas Artes de Sevilla rechaza la recalificación del Canal de la Expo

Rechazo a la recalificación del Canal de la Expo. La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría señala que, “ante esta situación, quiere mostrar públicamente su oposición a esta última propuesta, cuya ejecución acabaría de borrar para siempre la memoria de la Exposición Universal, transformando un canal en una gigantesca losa de hormigón”.

La institución sostiene que ha estado atenta a las noticias aparecidas sobre la propuesta de transformar el Canal de la Expo 92 en un aparcamiento masivo. Ante este proyecto la Academia de Bellas Artes manifiesta que “la Exposición Universal de Sevilla de 1992 fue un hito en su historia y supuso, no solo la modernización de muchas infraestructuras sino la entrada de la ciudad en la élite de ciudades. Por ello, su memoria, al igual que la de la Exposición Iberoamericana de 1929, debe ser preservada".

En el documento al que tuvo acceso este periódico, la institución añade que “desde el final de la Exposición, hace ya 34 años hemos asistido a un lento pero constante borrado de su memoria, utilizando los terrenos y sus símbolos como mercancía sin valor alguno. Esto, unido a la desidia, han llevado al canal de la Expo, pieza fundamental de su memoria, a la situación actual de abandono”.

Solicita a las administraciones que “no busquen solo el beneficio económico”

Por último, la Academia avisa que “es responsabilidad de las administraciones buscar el beneficio social, no solo el rendimiento económico. De las propuestas posibles sobre la reutilización del canal, se ha escogido la peor en cuanto a su rentabilidad social”. Por ello, muestran su oposición.

A los más de dos años que llevan negociando el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía el convenio urbanístico para el Canal en el que se busca modificar su uso de actividades productivas y servicios avanzados (empresas tecnológicas) a terciario y usos compatibles (oficinas, hotelero y aparcamiento, entre otros) hay que sumarle otros dos años desde la firma del acuerdo, por lo que estará a finales de 2027.