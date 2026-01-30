Alcaraz sufre problemas físicos en la semifinal de Australia ante Zverev: "He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo"

Carlos Alcaraz experimentó serios problemas físicos durante la semifinal del Abierto de Australia disputada este viernes contra el alemán Alexander Zverev. El número 1 del tenis mundial padeció calambres musculares y molestias estomacales que comprometieron su rendimiento en la Rod Laver Arena de Melbourne, obligándole a recibir atención médica en plena competición del primer Grand Slam de la temporada.

Durante el desarrollo del tercer set, el murciano se dirigió al palco de su equipo técnico para comunicar su estado físico. "He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo, he vomitado ahora", confesó Alcaraz a su entrenador, Samuel López, quien trató de mantener la concentración del tenista con palabras de ánimo: "Venga, venga, tú céntrate". La conversación quedó registrada por los micrófonos de la pista, revelando la difícil situación que atravesaba el español.

Los calambres obligaron a recibir tratamiento del fisioterapeuta directamente en la pista, una intervención que generó controversia durante el encuentro. El alemán Alexander Zverev mostró su descontento con esta actuación, considerando que el tratamiento recibido por Alcaraz constituía una práctica médica prohibida según el reglamento del torneo, lo que añadió tensión al duelo de semifinales.