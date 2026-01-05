Sevilla bate por tercer mes consecutivo su récord empleo y suma 17.663 nuevos afiliados en 2025

La provincia de Sevilla registró en diciembre por tercer mes consecutivo un récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social, pero sin llegar a la cota psicológica de los 850.000. Cerró el ejercicio 2025 con 847.766 cotizantes medios, tras sumar 17.663 en tasa anual y 1.541 solamente en el mes de diciembre.

Desaceleración en el ritmo de creación de empleo

Se alcanzan máximos, sí, pero el ritmo de generación de empleo disminuye, como demuestra el hecho de que la cifra de avance en el conjunto del año sea menor que los 20.150 del año pasado y que el incremento del último mes del año, de algo más de 1.500 personas, sea el más bajo en ese periodo desde 2020.

Además, si tenemos en cuenta no los afiliados medios del mes sino los que hay a 31 de diciembre la cifra total se reduce a 838.505, 11.131 menos que a 30 de noviembre, por la finalización de muchos contratos temporales en esa fecha. El descenso es un poco superior a la del año pasado y anticipa ya un enero complicado. Recordemos que la afiliación media recoge el promedio de cada uno de los días del mes, lo que se diferencia de la afiliación en un día concreto, como es el caso del 31 de diciembre.

Cuarto mes consecutivo de bajada del paro

En lo que respecta al paro, Sevilla encara el cuarto mes consecutivo con reducción del número de desempleados y termina 2025 con 11.643 menos que el año pasado. hasta situarse la cifra total en 240.010, la cifra más baja desde julio de 2008. Igual que con el empleo, estamos ante una ligera desaceleración, ya que a final de 2024 había 12.882 menos que en el ejercicio precedente. En cualquier caso, sigue siendo un ritmo sólido de descenso, tras un mes de diciembre en el que salieron de las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 1.835 personas, frente a las 1.225 que lo hicieron el año pasado. La bajada fue protagonizada exclusivamente por mujeres (desde el punto de vista estadístico), ya que entre los hombres el paro subió en 571 personas, quizás por la subida de 957 registrada en la construcción, a los que hay que sumar lo 122 nuevos parados en la industria. En el resto de sectores el desempleo baja.