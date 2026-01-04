Sevilla impulsa el Centro Aníbal González en el Pabellón Real con un innovador proyecto museográfico

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla avanza en la creación del Centro de Exposiciones, Estudios e Investigación Aníbal González (CEEIAG), ubicado en el emblemático Pabellón Real. El proyecto de ejecución, fechado en junio de 2022, detalla una propuesta vanguardista para honrar la figura del arquitecto referente del regionalismo sevillano.

El diseño y la redacción del plan han sido adjudicados a la empresa VTRILLOARQUITECTOS S.L., bajo la dirección museográfica de Valentín Trillo Martínez y la dirección museológica de Amparo Graciani García. Este equipo ha proyectado un espacio que combina el rigor histórico con la última tecnología audiovisual para ofrecer una experiencia inmersiva.

Un recorrido por el legado del creador

Sala dedicada a la Exposición. / D. S.

El centro se divide principalmente en dos niveles: la Planta Principal y la Entreplanta. En la planta baja, los visitantes podrán recorrer salas dedicadas a diferentes facetas de su obra:

Sala N (Don Aníbal): Centrada en la figura del arquitecto.

Centrada en la figura del arquitecto. Sala E (La Exposición): Dedicada a la muestra de 1929.

Dedicada a la muestra de 1929. Sala S (El Regionalismo): Explorando el estilo que definió la identidad visual de la ciudad.

Explorando el estilo que definió la identidad visual de la ciudad. Sala C (Ágora): Un espacio central para actos y eventos.

Además, el proyecto destaca por sus galerías interiores y exteriores, denominadas poéticamente como los "balcones" de Sevilla, España y las Esencias, que conectan el contenido interior con el entorno del Parque de María Luisa.

Tecnología de vanguardia para la historia Uno de los pilares del CEEIAG es su dotación tecnológica. El proyecto incluye recursos como el efecto "Pepper Ghost" en monitores de 32 pulgadas para crear ilusiones visuales, múltiples monitores interactivos de 43 pulgadas y un complejo sistema de videoproyección y muros curvos con espejos laterales.

Sala dedicada al Regionalismo. / D. S.

Destaca especialmente la Maqueta de Sevilla , una pieza expositiva a escala 1:4000 que muestra el crecimiento urbano entre 1929 y 1992,. Esta maqueta no es solo física, sino que está integrada con terminales LED sincronizados y monitores interactivos que permiten al público interactuar con la evolución de la ciudad.

Mobiliario y diseño exclusivo

El diseño museográfico contempla piezas de mobiliario a medida, como los Monolitos y una línea de tiempo interactiva que recorre las paredes de las salas principales. Todo el equipamiento ha sido diseñado para integrarse armónicamente en el edificio histórico, utilizando materiales como chapa metálica negra barnizada y paneles de fibrocemento,.

Este proyecto representa un paso decisivo para convertir el Pabellón Real en un centro de investigación de referencia mundial sobre el regionalismo y la arquitectura de principios del siglo XX.