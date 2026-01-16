Presentado el Maratón de Sevilla, que contará con récord de participantes

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 alcanzará cifras históricas con 17.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición de 2025, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario internacional. La prueba, que se celebrará el 15 de febrero de 2026, reunirá a cerca de 200 atletas de élite atraídos por las bondades del recorrido más plano de Europa, donde buscarán lograr grandes marcas de nivel internacional en una jornada que promete ser histórica para el atletismo local y nacional.Todas las mejoras que se han hecho en la carrera tienen el objetivo es alcanzar los 20.000 corredores en la edición de 2027.

Durante el tradicional desayuno con medios de comunicación celebrado este viernes, la organización ha desvelado las principales novedades de una edición que aspira a consolidar la cita hispalense tanto por sus resultados deportivos como por su crecimiento en participación. Al encuentro han asistido María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; junto con Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes; José Antonio Ruiz, director municipal del Zurich Maratón de Sevilla; Javier Gavela, director técnico; José Luis Ramos, director Zona Sur Occidental en Zurich Seguros, y Fernando Rodríguez, delegado de ventas presenciales B2C de TotalEnergies.

La presentación ha servido para mostrar la medalla conmemorativa que recibirán los 'finishers' que completen los 42.195 metros del recorrido andaluz. Entre las novedades más destacadas figura el rediseño del circuito, que por primera vez en su historia contará con salida y meta diferenciadas, una modificación estratégica que permitirá implementar oleadas de salida y aumentar progresivamente el número de participantes en ediciones futuras sin comprometer la calidad de los servicios.

Élite internacional con opciones de récord

La parrilla de salida del 15 de febrero de 2026 a las 8:30 horas lucirá nombres de primer nivel en la categoría masculina. Destaca el regreso del etíope Asrar Hiyrden Abderehman, ganador en 2022 con un crono de 2:04:43 que en su momento supuso el récord de la prueba. También repetirán experiencia en suelo sevillano su compatriota Adugna Takele Bikila, que fue cuarto en aquella edición, y Tsedat Abeje Ayana, vencedor en 2019.

Entre los máximos favoritos aparece Shura Kitata Tola, ganador del maratón de Londres en 2018 tras batir al legendario Eliud Kipchoge, quien además cuenta en su palmarés con victorias en Roma y Frankfurt. Otro nombre de peso es Andualem Belay Shiferaw, ganador en Castellón y Riga. El marroquí Aziz Ait Ourkia y el sueco Ebba Tulu Chala completan un elenco de primerísimo nivel.

La representación española llega con ambiciones elevadas. Andreu Blanes buscará plasmar su excepcional estado de forma actual, avalado por sus 27:47 en el 10 kilómetros de Valencia, con el objetivo de lograr la marca mínima para el próximo Campeonato de Europa. Por su parte, Illias Fifa regresa tras firmar 2:10:10 en la pasada edición de 2025 con la intención de mejorar su mejor registro personal. La organización también sigue con especial atención los debuts en la distancia del keniano Ismael Kiprono y los etíopes Getahun y Gudisa.

Fátima Ouhaddou encabeza la participación femenina

En categoría femenina se producirá el esperado regreso de la keniana Jackline Chelal, ganadora en 2023 con 2:20:29, segunda mejor marca de la historia en Sevilla. El récord de la prueba, establecido en 2:18:52 por Alemu Megertu en 2022, corre serio peligro ante la participación de corredoras de élite mundial como la etíope Buzunesh Getachew Gudeta y la finlandesa Alisa Vainio.

Especial expectación generan los debuts de la etíope Mulat Tekle Godu, con un crono de 1:06:53 en medio maratón, y la keniana Rebecca Chepkwemoi. También regresará Urge Diro Soboka, tercera en 2023. Entre las españolas destaca Fátima Azzaharaa Ouhaddou Nafie, vigente campeona de Europa de maratón, quien se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla) y actualmente reside en Aguilar de la Frontera (Córdoba). Con 2:24:05 acredita la séptima mejor marca entre las inscritas, aunque llega dispuesta a rebajar significativamente este registro en un trazado especialmente propicio para las grandes marcas.

Presentación Zúrich Maratón de Sevilla 2026 / @MaratonSevilla

Nuevo recorrido

La principal modificación técnica consiste en la separación de salida y meta. El arco de salida se ubicará en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid, mientras que la meta permanecerá en el Paseo de Las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires. Esta nueva disposición permitirá organizar diferentes oleadas de salida para cada cajón, facilitando que los corredores puedan mantener su propio ritmo desde el primer metro y evitando aglomeraciones en puntos críticos del recorrido.

Los servicios de guardarropas en la zona del Puerto y la zona post meta se mantendrán tal como han funcionado con éxito en ediciones anteriores, garantizando la comodidad de los 17.000 participantes. El nuevo trazado conserva todos los escenarios monumentales emblemáticos como la Torre del Oro, la Maestranza, la Ronda Histórica y las calles del centro, pero elimina los dos pasos por el subterráneo de la calle Arjona, las únicas cuestas que enfrentaban los maratonianos hasta ahora.

Récords de participación en todas las categorías

Las cifras de inscripción marcan hitos históricos en múltiples apartados. La participación extranjera alcanza el 53,07% del total, con 8.954 corredores de más de 100 nacionalidades diferentes. Por primera vez en la historia de la prueba habrá más de 3.000 franceses en la línea de salida, convirtiéndose en la delegación internacional más numerosa.

La representación local también bate registros, con 2.596 sevillanos y 3.689 andaluces inscritos, las mejores cifras en los 41 años de historia de la competición. Como dato curioso, 1.336 madrileños participarán en la prueba, constituyendo la segunda provincia con mayor número de corredores tras Sevilla. La incorporación de la mujer resulta especialmente significativa, con 3.613 mujeres inscritas que representan el 21,42% del total, otro récord histórico que refleja el creciente interés femenino por las carreras de larga distancia.

Cobertura mediática sin precendentes

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 contará con una cobertura mediática sin precedentes. La retransmisión llegará a 330 canales de televisión a nivel internacional, con un alcance potencial de 880 millones de hogares en todo el mundo. En España, la carrera podrá seguirse en directo a través de Canal Sur, Teledeporte, Eurosport y ETB, garantizando una amplia difusión tanto en el ámbito autonómico como nacional.

Esta proyección internacional consolida a la prueba sevillana como uno de los escaparates deportivos más importantes del calendario atlético europeo, multiplicando el impacto promocional tanto para la ciudad como para los patrocinadores y colaboradores que hacen posible la organización del evento cada año.

Compromiso solidario con colectivos vulnerables

La dimensión social del maratón se refuerza un año más con la iniciativa 1 euro/finisher de la Z Zurich Foundation, que donará un euro por cada corredor que cruce la meta a Betania, entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal especializada en la promoción del ser humano. Esta organización dedica su actividad a atender a personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Los fondos recaudados se destinarán específicamente a programas de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Como novedad para esta edición de 2026, la Z Zurich Foundation se suma como entidad solidaria a la Zurich Kids Race Sevilla, la carrera infantil que se celebra en paralelo al evento principal. La cantidad total recaudada en esta prueba se destinará a Crecer con Futuro, organización fundada en 2004 que trabaja en Andalucía para mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, centrándose especialmente en menores que viven en centros de protección. Los fondos financiarán una jornada de ocio para 20 jóvenes extutelados.

"Queremos un Maratón de 365 días al año"

El gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena, confesaba en el desayuno de presentación del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 que la intención del Ayuntamiento hispalense es seguir haciendo crecer a la prueba sevillana y convertir el evento en una práctica que fomente la práctica de este deporte durante todo el año. "Queremos un Maratón de 365 días al año", declaraba Ricardo Villena.

Entre los objetivos estratégicos de la organización destaca el compromiso de mantener la vinculación social del maratón con Sevilla más allá del día de la carrera. Esta filosofía pretende convertir el evento en un elemento dinamizador permanente del tejido deportivo y social de la capital andaluza, promoviendo hábitos saludables y la práctica del atletismo entre la población local durante los doce meses del año,

Las mejoras introducidas en el recorrido, que no repercutirán en nuevos cortes de tráfico en la ciudad durante los días previos al evento, demuestran la voluntad de la organización por minimizar las molestias a los ciudadanos mientras se maximiza la experiencia deportiva de los participantes. Esta aproximación equilibrada busca garantizar la sostenibilidad del evento a largo plazo y su aceptación por parte de todos los sectores de la sociedad sevillana, habiéndose comprometido a mantener los precios (22'66€) para los corredores locales en próximas ediciones.