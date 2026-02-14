Almeyda: "Es vergonzosa mi reacción, pero quiero justicia"

Matías Almeyda habló en la rueda de prensa tras el empate del Sevilla ante el Alavés en el que el técnico argentino explicó que vio hoy al equipo "sólido y firme" y se quedó con el trabajo del equipo. Además pidió perdón por su reacción tras ser expulsado, aunque sigue sin entender el motivo.

Partido

"Habíamos planificado de una manera, a los pocos minutos nos quedamos con uno menos justamente expulsado. Después el equupo se esforzó, estuvo ordenado, supo abrir el marcador y luego como defendió. Hoy se vio un equipo firme y sólido en la zona defensiva. Sólo tengo agradecimientos a los jugadores, a la afición, que nos dio una energía especial. Dos empates que te dejan con algo positivo, lo que es la entrega, la unión.

Su expulsión

"Quisiera pedir disculpas a mi familia, a mi madre, que se quede tranquila, a mis amigos y a la afición por la reacción post expulsión. Considero que hay una injusticia porque no digo nada, ni el árbitro sabe por qué, había que expulsar a uno. Sí yo lo insulto sería el primero en salir a pedir perdón. Es vergonzosa mi reacción, pido disculpas, pero quiero la justicia por qué fue expulsado. Ahora se escribe y no sabe cuantos partidos te dejan fuera. Me arrepiento de mi reacción.

¿Le pueden caer muchos partidos?

"Yo no sé, que van a escribir. Estaría bien que el árbitraje hablé; no hay un por qué. No era yo, pero bueno me hace pensar que molesta que hablé con el corazón y por ahí debe molestar. Veo todos los partidos de LaLiga y deberían estar expulsados la mitad entonces. El cuarto no sabía por qué me expulsaron, el línea tampoco. Me da pena ver mi reacción. No sabía que no se puede apoyar la cabeza en el banquillo. Yo no hablé, todo lo que salga es mentira".

"Nos faltaba, orden. Uno estudia e intenta revertir la situación y de que manera el equipo encuentre una posición que se sitúa cómoda. La planificación estuvo bien; en el primer tiempo no sé si hubo alguna acción del gol del rival. No salimos a lo loco. Este es otro sistema de juego, que pueda ser benificioso"

Juanlu y Azpilicueta

"No hablé con Juanlu, veremos que se habla y de todo se aprende. Y lo de César en el entretiempo se veía mareado, quiso continuar, pero no estaba bien. Le valoró todo a estos muchachos".

¿Preocupado por el descenso?

Sumamos un punto y lo veo positivo. Un punto positivo para lo que se está jugando. Queriamos ganar, claro, todos trabajamos para ello. Estamos en esa lucha de intentar seguir. Es importante sumar y de uno también va a servir".

"Son finales, entonces la entrega de todos los equipos es esta". Va a ser así hasta poder mantenerse e ir un poco arriba. Estamos competiendo a altura, con diez jugadores pudimos, pero son todas finales. Hay mucho en juego, puesto de trabajo en juego, instituciones se juegan mucho".