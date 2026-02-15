¡Se vuelven a aplaudir los despejes a voleón!

En muchas épocas se han celebrado con una mezcla de algarabía y alivio en el Sánchez-Pizjuán esos despejes heroicos que cogían altura y llegaban lejos, a la defensa contraria. Zambombazos de Curro Sanjosé o, más recientemente en el tiempo, de Mino en aquella pareja de centrales con Álvarez o Salguero. Después llegaron tiempos infinitamente mejores, se enterraron las algarrobas y el personal se acostumbró al caviar con que juntaba los balones que salían del área un tal Julien Escudé.

Ahora ha vuelto el aplauso a esos despejes a voleón. El sevillismo ha captado el mensaje y vuelve comer de menú tras años a la carta y servilletas de tela. Pobreza obliga.

La última media hora larga, desde que el nefasto Iosu Galech empleó seis minutos en anular el gol de Lucas Boyé, Nervión recordó aquellas tardes de congoja, de contener la respiración y volver a coger aire cada vez que Kike Salas, Agoumé, Nianzou o Gudelj interpretaban aquel clásico del fútbol de albero en la Regional. “¡Aire!, y salimos”.

En este Sevilla tan corto de calidad y tan desquiciado desde una dirección poco serena es lo que queda. Y no es poco...

Defensa

El inicio con dos delanteros requiere un sacrificio extra de los que están por detrás, que, claro, se acaban exponiendo. Juanlu le hizo un flaco favor a su equipo, pero sus compañeros trabajaron hasta la extenuación para salvarle el cuello a él y –lo más importante– al equipo. Almeyda sorprendió con el rol que le dio a Azpilicueta, un carrilero falso con el quinteño trabajando por dentro, aunque la sobreexcitación de éste acabó pasando factura.

En inferioridad numérica, el equipo se aplicó hasta aburrir a los dos pivotes babazorros, dos jugadores más de seda que de tercal (Blanco y Denis Suárez), que acabaron ahogados ante el redoblar esfuerzos de los blancos. Akor cerró por la izquierda y Sow por la derecha y en el centro tapar espacios por acumulación e intensidad. El equipo hizo un trabajo defensivo muy bueno, con fe y resiliencia, ante la imposibilidad de poder respirar con el balón.

Ataque

Como otras veces, se vio que el Sevilla tiene un serio problema de circulación con una carestía que se aprecia en partidos así. No hay un solo jugador capaz de tener el balón, de saber emplear su inteligencia para que el equipo retenga la posesión. Fue el gran pecado de este Sevilla, que fue dando pasos hacia atrás y, cuando recuperaba, le fallaba el pase de calidad para que el equipo ganara metros.

Sólo Akor Adams en algunas ocasiones pudo aguantar el balón, sobre todo cuando cayó en punta, mientras Maupay aún no ha encontrado su sitio.

Virtudes

El tremendo sentido de la colectividad. El equipo se aplicó en defensa, dejó de descubrirse conforme pasaron los minutos y entendió –claro– el rol que tenía que jugar en un partido distinto a todos.

Talón de Aquiles

La sobreexcitación, un defecto que juega malas pasadas. Juanlu y el propio Almeyda fueron el mejor ejemplo.