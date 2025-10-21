Sevilla Este contará con un nuevo hotel de cuatro estrellas. La Gerencia de Urbanismo concede hoy una licencia de obras de nueva planta para que la cadena sevillana AZZ Hoteles levante con 200 habitaciones y 55 apartamentos turísticos, además de cinco salas de reunión.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, el proyecto contempla un establecimiento hotelero de cinco plantas con aparcamientos que estará enclavado en el número 1 de la calle Via Apia, entre el polígono industrial El Pino y el barrio de Torreblanca. Las previsiones son que abra sus puertas en 2026.

La cadena AZZ Hoteles nace en 2017 en Sevilla con un propósito claro: crear espacios urbanos donde cada estancia sea cómoda, funcional y pensada para las necesidades del viajero actual. “Formamos parte del grupo Visasur y hoy contamos con hoteles en distintas regiones de España, desde Andalucía hasta Asturias, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura”.

La empresa sevillana espera alcanzar los 30 negocios hoteleros en 2030

La empresa asegura que su pasión es ofrecer experiencias que combinan calidad, accesibilidad y servicios modernos, “tanto si vienes por trabajo, ocio o para celebrar un evento. En nuestros hoteles encontrarás espacios para reuniones, restaurantes y zonas de bienestar diseñadas para que disfrutes cada momento”. La cadena sevillana se encuentra en pleno crecimiento y mira al futuro con un objetivo ambicioso: alcanzar 20 hoteles y más de 1.400 unidades de alojamiento en 2030.

No será el único hotel que estrenará Sevilla Este en los próximos meses. El solar donde está el edificio bautizado como el Esqueleto, la promotora madrileña Global Time Denver construirá un hotel y una residencia, según confirmaron a Diario de Sevilla fuentes de la compañía.