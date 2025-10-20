Urbanismo reevalua el libro de estilo del barrio de Santa Cruz

Una vuelta de tuerca al libro de estilo de Santa Cruz. Hace casi un año que el equipo de José Luis Sanz adaptó el artículo 144 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz (conocida como la Lista) en el que se explicita que los ayuntamientos pueden dictar órdenes de ejecución enmarcadas en el deber de conservación y rehabilitación para la realización de obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano. La Gerencia de Urbanismo acordó requerir a los establecimientos enclavados en la plaza de San Francisco, Rodrigo Caro, Pasaje de Adreu, Pasaje de Vila, Jamerdana, Ximenez de Enciso, Santa Teresa, Mesón del Moro y Gloria el ajuste de los toldos, rótulos y expositores ubicados en sus fachadas a las determinaciones técnicas y de diseño incluidas en los informes adaptados a esa normativa andaluza.

¿Y qué ha pasado hasta la fecha? Tras ponderar Urbanismo las actuaciones disciplinarias que se han derivado de ese acuerdo y el análisis de los elementos instalados en fachadas, cubiertas y espacios públicos de los viarios objeto de intervención, la jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanísticas ha entendido procedente la reevaluación de las medidas. A tal efecto, emitió un informe el 1 de octubre en el que exige a los negocios, entre otras medidas, que no oculten los valores arquitectónicos de los edificios. Estos criterios podrán ampliarse a otras zonas del casco histórico si fuera necesario.

En el documento al que tuvo acceso este periódico, Amparo Guerrero Núñez apunta que la finalidad y objetivo que también se pretenden son establecer criterios de diseño, colocación y materiales de los rótulos publicitarios, toldos y expositores para “defender los valores artísticos, históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales de esta zona comercial cultura del casco histórico sevillano”.

Entre los criterios de diseño para los rótulos se encuentran que los elementos generales de identidad gráfica deben tener tinta blanca o dorada, y una tipografía con letra leelawadee, siendo siempre letras sueltas a excepción de los rótulos cerámicos que, por sus características no pueden ser letras sueltas, admitiéndose letreros cerámicos compuesto por azulejos de letras con las medidas establecidas, letreros cerámicos en azulejos de 15 por 15 centímetros y 20 por 20 centímetros.

Gorras, azulejos y cucharas, entre otros artículos, colgados en la entrada de un establecimiento que linda con la muralla del Real Alcázar. / Juan Carlos Vázquez

El rótulo puede realizarse como máximo en dos líneas, separándose entre ellas una distancia mínima de diez centímetros y no superando una altura de noventa centímetros. No se permitirá la instalación de vinilos publicitarios en ningún hueco de la fachada del edificio. Cuando la delantera del inmueble no presente un paramento suficiente para instalar el rótulo entre la puerta de acceso, la ventana o el escaparate y el límite del forjado de la planta primera, podrá colocarse el rótulo sobre la carpintería o vidrio en su parte superior, debiendo cumplir las especificaciones señaladas en cuanto a identidad gráfica, tipografía y tamaño regulados.

Deberán ser de materiales pétreos, acero, aluminio lacado y cerámico, siempre en los colores permitidos. Respecto a la iluminación, se prohíben los rótulos luminosos y los focos que los iluminen. Únicamente se permiten rótulos retro iluminados con luz blanco cálido.

Los rótulos sobre toldos deberán respetar la composición y la imagen de la fachada. El mensaje sólo se permitirá rotulado sobre el volante del toldo. No se podrá publicitar nada en la parte enrollable del toldo. Por tanto, si los toldos no tienen volantes, no llevarán mensaje. Esta modalidad es incompatible con la existencia de un rótulo adosado a la fachada del local. En caso de disponerse varios toldos en el local, únicamente podrá contar con rótulo uno de ellos. Los colores y la tipografía serán iguales que para los letreros.

Los expositores serán de tipo vitrina y celosía de madera, y dependiendo de la actividad del local, se admitirán elementos con diferentes dimensiones. En ambos casos, sólo podrán instalarse dos expositores por fachada. Las vitrinas constarán de una puerta con marco y deberán estar siempre cerradas. Las celosías expondrán productos, no estando permitida su utilización para colgar perchas.

Dos rótulos distintos en la plaza de Doña Elvira. / Juan Carlos Vázquez

En el caso de las fachadas que tengan zócalo sobresaliente del plano, los expositores tendrán la misma profundidad que el zócalo y se colocarán sobre éste verticalmente. En este caso, la altura del elemento estará en concordancia con la fisonomía de la fachada y se reducirá hasta tal punto que la lectura de la fachada resulte homogénea. “Estos elementos no presentarán aristas cortantes que puedan ocasionar peligrosidad”. Los materiales podrán ser de madera, acero y aluminio lacado. Los colores blanco y beige, siempre que las fachadas mantengan una gama de color similar al blanco, beige, vainilla. En el caso de que las fachadas sean de otros colores admisibles, se buscará que dichos elementos sean de color similar.

Un nuevo intento de eliminar la contaminación visual del barrio más turístico de Sevilla.