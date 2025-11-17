El bar de Sevilla que conquista a los paladares con tostadas de 35 centímetros y manteca casera

En el polígono industrial Las Borujas de Morón de la Frontera, un bar ha logrado captar la atención de locales y visitantes por su propuesta culinaria única: tostadas de hasta 40 centímetros acompañadas de manteca casera.

Bar Campana, conocido por su cocina casera, se ha convertido en un referente para quienes buscan desayunos y menús del día de calidad, con un toque XXL.

Muchos clientes coinciden en que se trata de la tostada más grande que han visto, que puede combinarse con ingredientes tan variados como manteca blanca, manteca colorá con tropezones, tomate, jamón ibérico recién cortado, patés caseros o mermeladas. Esta versatilidad ha convertido a la tostada del Bar Campana en un auténtico emblema gastronómico de la provincia.

Desde su apertura en el año 2000, el local se autodenomina “la casa del desayuno y del menú”, ofreciendo diariamente una amplia selección de tostadas XXL, acompañadas de 14 tipos de panes distintos para adaptarse a todo tipo de dietas. Además, el establecimiento ofrece leches vegetales, así como bocadillos, molletes, almuerzos y menús del día, cuyos platos se renuevan cada jornada.

Ubicado a pie de carretera y con un amplio aparcamiento, Bar Campana abre de 4:00 a 16:30 horas, mientras que los sábados atiende de 6:00 a 12:00 horas y los domingos permanece cerrado. Con esta propuesta, el bar ha logrado consolidarse como un punto de encuentro obligado para los amantes del buen comer casero en Sevilla.