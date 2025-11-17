Una casa señorial del Arenal venderá todo lo que hay en su interior solo durante esta semana

Esta semana, durante los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre, Antico Sevilla organizará un particular mercado con todos los utensilios y bienes que se encuentran en el interior de una gran casa señorial ubicada en la calle Velarde, número 1, de la hispalense, en pleno barrio del Arenal. La iniciativa, a la que han llamado "Mercadillo en casa", estará celebrándose desde el domingo hasta el próximo miércoles con el siguiente horario, para el que no se necesita cita previa:

Lunes, 17 de noviembre: de 11:00 a 20:00 horas.

Martes, 18 de noviembre: de 15:30 a 20:30 horas.

Miércoles: 19 de noviembre: de 15:30 a 20:30 horas.

Como explican desde Antico Sevilla, que es una empresa dedicada a organizar mercadillos de segunda mano en viviendas que quieren ser vaciadas, en este inmueble tan especial hay productos para todos los gustos. Para poder visitar el interior de la casa con más calma, aconsejan espera a la tercera o cuarta hora desde que se abren las puertas para evitar las colas, ya que en este tipo de encuentros son inevitables, sobre todo en la hora cercana a la apertura. Desde la empresa encargada de la venta de estos productos dejarán pasar a las personas interesadas en grupos más reducidos para que la experiencia de compra en el interior sea satisfactoria para todo el mundo.

Qué encontrarás en esta casa señorial

En la casa señorial de la calle Velarde, un inmueble de grandes dimensiones y con un amplio volumen de enseres que están suponiendo todo un reto a la hora de etiquetarlos por parte de Antico, hay artículos de todo tipo y de todos los tamaños.

En esta casa se podrán encontrar desde pinturas hasta vajillas, utensilios de decoración como velas, figuras o espejos hasta muebles como aparadores, sillas, tocadiscos tallados en madera, jarrones, mesitas de noche, camas, tapices, sillones y hasta fotografías de quienes fueron sus dueños o de personas cercanas a estos.

Cómo proceder en este particular mercado

Desde las redes sociales de Antico han explicado con detalle cómo se debe proceder para poder adquirir los productos en los que se esté interesado. Para ello, el comprador ha de saber que absolutamente todas las piezas están etiquetadas, tanto las de menor tamaño como las de dimensiones más grandes.

Las pequeñas podrán cogerse y llevarlas encima hasta el momento de la compra. Para poder adquirir las grandes, puesto que es imposible transportarlas en ese momento, se deberá coger la etiqueta en la que aparece el precio y la descripción del producto. De esta manera a la hora de comprarlas el vendedor sabrá de qué pieza se trata.

En este "Mercadillo en casa" se acepta cualquier método de pago y la retirada de los enseres no tiene por qué producirse en ese mismo momento y si bien es cierto que es aconsejable efectuarla durante los días de puertas abiertas del inmueble, en los horarios establecidos, siempre se habilita un día para poder realizar el porte de los artículos adquiridos.