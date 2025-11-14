La necrópolis de Sevilla que atrae a los turistas por ser una de las más extensas de la península: "Un sitio único en España"

A media hora de Sevilla capital, en el municipio de Carmona, se encuentra uno de los conjuntos arqueológicos de mayor relevancia histórica de todo el país (datan de los siglos I y II d.C.) no solo por lo bien que se ha conservado a pesar del paso del tiempo sino por su gran extensión. Este está constituido, entre otros elementos, por la necrópolis romana y el anfiteatro, ambos situados en el sector occidental a las afueras de la ciudad, ocupando aproximadamente ocho hectáreas. Su importancia es tal que en el año 2003 fue declarado Bien de Interés Cultural.

La Necrópolis está considerada como uno de los conjuntos funerarios romanos de mayor extensión y mejor conservada de la península, , de la que destacan algunas partes como la Tumba del Elefante o la Tumba de Servilia o la presencia de espectaculares ajuares funerarios, que pueden ser apreciados en el museo del propio conjunto.

Breve historia de la Necrópolis

A pesar de su antigüedad no sería hasta el siglo XIX cuando Juan Fernández López y el arqueólogo inglés Jorge Bonsor dieron con los restos de la Necrópolis romana de Carmona. Esta data del siglo I d. C., siendo la incineración el ritual de enterramiento más frecuente en aquella época. Los cadáveres eran incinerados en quemaderos excavados en la roca donde se colocaba la pira. En ocasiones, estos quemaderos se utilizaban también como enterramientos, depositando las cenizas en la fosa, que se cubría con sillares, ladrillos o tégulas. Una vez cubiertos, se colocaba una estela para indicar el lugar y el nombre del difunto.

El mausoleo colectivo, formado por una cámara subterránea, de carácter familiar, es el tipo de enterramiento más generalizado en la Necrópolis de Carmona. A día de hoy se puede acceder a él por un pozo escalonado. En algunas cámaras quedan las huellas de las puertas que las cerraban, otras debían de cerrarse con una losa.

La parte externa de los enterramientos debían de estar con cipos, estelas o túmulos y otras construcciones de las que no se han conservado testimonios. Para ocultar la tosquedad de la roca, las tumbas se decoraban con diferentes motivos.

Visitas y opiniones

Este monumento cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en Google Reseñas. Entre las opiniones más positivas destacan que es "un sitio único en España" y aclaran que en pocos lugares se puede ver una Necrópolis de estas características. Álvaro V. comenta lo siguiente acerca del conjunto arqueológico: "Sabíamos que Carmona albergaba una Necrópolis Romana, pero lo que no esperábamos era la cantidad de restos que se conservan y lo bien cuidado que está todo".

Según detallan en el portal de Turismo de Carmona, las visitas a la Necrópolis pueden realizarse de martes a sábado, de 09:00 a 18:00 horas. El domingo el horario es de 09:00 a 15:00 horas, mientras que los lunes permanece cerrada. El acceso a este yacimiento es completamente gratuito, lo que hace que su visita sea aún más atractiva.