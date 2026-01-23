El Betis, sin recursos ni ánimo para rebelarse ante la adversidad

No fue esta vez el Betis decidido y con iniciativa que suele viajar por Europa con Manuel Pellegrini en las dos últimas temporadas. Todos los equipos cometen algún borrón durante la temporada y el Betis no iba a ser menos.

La cadena de partidos sin remisión, ora Liga, ora Copa del Rey, ora Europa League, obliga a mantener una tensión competitiva que a veces se resiente por la acumulación de esfuerzos, la fatiga física y mental (importante también) y los sucesivos tropezones de las lesiones musculares, que suelen aparecer más, precisamente, en estos calendarios tan saturados. Esta vez fueron Lo Celso y Aitor Ruibal. La mayor intensidad del PAOK ante un Betis que reflejaba su relativa necesidad de ganar hizo el resto para que cayera un equipo que ya comparecía muy mermado al Toumba Stadium.

Defensa

Razvan Lucescu dispuso a su PAOK bajo un claro 4-4-2, con dos puntas que fueron a apretar y a forzar los errores de los zagueros béticos en los balones que colgaban sobre todo los medios Meite por dentro y Taison volcado a la izquierda. El rústico pero fornido Giakoumakis, un ariete con todas las de la ley, que parecía sacado de ese fútbol de barro y colisiones sin amonestaciones más propio de los ochenta, avisó ya a Diego Llorente en la primera acción, enviándolo fuera del terreno de juego con su sucio empujón, y ya no paró. Pero ni Llorente ni Valentín se arrugaron lo más mínimo. Dio mucho trabajo el nueve heleno por su trabajo y su fe en cada balón, pero las dos que tuvo en la primera parte le cayeron para rematar con la izquierda, sobre todo la segunda, junto al palo derecho de Pau López, y por su impericia con la zurda no pudo hacerle más daño al Betis con sus remates.

Las lesiones de Ruibal y luego de Lo Celso terminaron de atornillar atrás a un Betis que ya iba perdiendo todas las pequeñas disputas en la zona ancha. Y con la entrada del joven Konstantelias en la mediapunta, el PAOK encontró el punto de calidad en el último pase que le había faltado antes.

Ataque

Las cinscunstancias llevaron a un equipo inicial con un ataque inédito, con Pablo García a la derecha y Ruibal a la izquierda, más el Chimy arriba. Un nivel dos o tres escalones por debajo del habitual con Antony, el Cucho y Abde, por no citar a Isco. Quiso el Betis, no obstante, quitarle la pelota al PAOK, pero Altimira y Deossa perdieron su particular pulso y Pablo Fornals anduvo muy solo unos metros más arriba.

Pasan los partidos y Pablo García no termina de aprovechar sus oportunidades. Muchas veces no ha gozado de tiempo, pero esta vez salió titular y tampoco lo aprovechó. Fue demasiada la diferencia entre el ruido constante y el trabajo que exige Antony a los de enfrente, aun en sus actuaciones más discretas, y el fútbol inocuo del chaval canterano, al que se lo ve incómodo cuando se pega a la cal.

Pellegrini quiso dar un paso adelante con Abde y Lo Celso, pero la lesión del argentino terminó de hundir al Betis.

Virtudes

Aún depende de él mismo para el objetivo.

Talón de Aquiles

No se hizo con la pelota y por ello no supo cómo evitar que el PAOK le fuera comiendo la tostá poco a poco.