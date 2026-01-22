Así jugaron los futbolistas del Betis ante el PAOK

Ángel Ortiz ante el joven Konstantelias, que mejoró mucho al PAOK.

La cadena de partidos sin remisión, ora liga, ora Copa del Rey, ora Europa League, obliga a mantener una tensión competitiva que a veces se resiente por la acumulación de esfuerzos, la fatiga física y mental (importante también) y los sucesivos tropezones de las lesiones musculares, que suelen aparecer más, precisamente, en estos calendarios tan saturados. Esta vez fueron Lo Celso y Aitor Ruibal. La mayor intensidad del PAOK ante un Betis que reflejaba su relativa necesidad de ganar hizo el resto para que cayera un equipo que ya comparecía muy mermado al Toumba Stadium.

Pau López A veces le cuesta dejar el larguero. Poco que hacer en el primer gol.

Ángel Ortiz Salvó un gol poco antes del 1-0 por su concentración y rauda reacción tan habituales en la marca. Arriba, poco.

Diego Llorente Se las tuvo tiesas con el rústico ariete Giakoumakis y jamás se arrugó. Entuvo firme cuando el PAOK dio el paso adelante en la segunda parte, pero llegó hasta donde pudo.

Valentín Gómez Le costó cuidar la zona a su espalda cuando salió el joven Konstantelias entre líneas.

Ricardo Rodríguez A veces, el oficio no basta.

Deossa Debe acompañar su exuberancia cuando arranca o su dura pegada de zurda con más capacidad asociativa y menos conducciones.

Altimira Incómodo, le costó ganar esas pequeñas batallas individuales tan importantes en su demarcación.

Pablo García Otro partido más que deja escapar. Y éste era idóneo por el escaparate. En la banda derecha es intrascendente y cuando se metió por dentro estuvo impreciso en controles y pases.

Pablo Fornals Habló otro idioma que el resto y fue arrastrado por las cinrcunstancias.

Aitor Ruibal Esta vez, apariciones a cuentagotas desde la izquierda.

Chimy Ávila Un desastre al darle continuidad a los ataques y también con sus desatinados remates.

Abde Parecía que volvería a desequilibrar, pero sólo lo parecería.

Marc Roca Quiso, sin éxito, meter una marcha más.

Lo Celso Un mal control para montar una contra. Y ya.

Morante Al menos, bullicioso por la derecha.

Dani Pérez Todo estaba ya cuesta arriba en la zona ancha.