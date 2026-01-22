Así queda el Betis en la clasificación de la UEFA Europa League tras la derrota ante el PAOK

Dura derrota del Betis en Salónica por dos goles en un partido en el que prácticamente todo ha salido todo lo mal que podía salir. En el apartado futbolístico, volvieron a aparecer errores defensivos que condenaron a los heliopolitanos en dos ocasiones. Primero, con errores defensivos cobertura de la defensa en el primer tanto de los griegos. Segundo, con un penalti cometido por Morante en su debut con el primer equipo verdiblanco. Además, a nivel ofensivo, los del Ingeniero representaron la nada más absoluta. Sólo dos disparos a portería hicieron en todo el partido y con muy poco peligro. La entrada de Abde no pudo darle más punch a un equipo que acusó bajas como las del Cucho, Antony o el propio Isco (como el resto del curso).

Todo empeoró además con las lesiones. Ya van nueve en estos momentos para los verdiblancos en un momento comprometido y complicado para el devenir de la temporada. Lo Celso y Aitor Ruibal sufren problemas musculares y se perderán, como mínimo, el choque ante el Feyenoord y ante el Alavés.

Valentín Gómez ante el ariete Giakoumakis. / Achilleas Chiras (Efe)

El Betis deja de estar invicto en la competición

Otro de los efectos colaterales de la derrota en Grecia. Friburgo, Ferencvaros y Viktoria Plzen se componen como los equipos que hasta el momento no han cosechado una sola derrota en lo que va de campaña en la segunda competición continental. En esa lista estaba el Betis hasta esta noche. Ahora, aunque gane a los holandeses, si lo hace con peor balance de goles que el Oporto en una hipotética victoria, quedaría fuera. 2

Después de los resultados de la sexta jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Olympique Lyon, Aston Villa, Friburgo, Midtjyiland, Sporting Braga, Roma, Ferencváros y Betis.

Del noveno puesto al vigesimocuarto son: Porto, Estrella Roja, PAOK, Stuttgart, Celta, Bolonia, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahçe, Panathinaikos, Genk, Dinamo Zagreb, Lille, Brann, Young Boys y Celtic.

Los últimos doce equipos de la clasificación, que por ahora estarían eliminados, son: Ludogorets, Feyenoord, Basilea, RB Salzburgo, FCSB, GA Eagles, Sturm Graz, Rangers, Niza, Utrecht, Malmö y Maccabi Tel Aviv.

Todavía restan 45 minutos en el partido entre el Genk y el Utrecht.*

Los futbolistas del Betis y del PAOK guardan un minuto de silencio por la tragedia ferroviaria. / Achilleas Chiras | Efe

Las fechas de la competición

Tras este partido, el siguiente encuentro del conjunto verdiblanco en la competición del viejo continente será el próximo 29 de enero en un choque clave en casa. Recibirá al Feyenoord en un choque que marcará el camino de los de Pellegrini en la competición. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición dependiendo de su posición.