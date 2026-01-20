Abde y el "ilusionante tramo final de temporada con el Betis"

Abde se ejercitó por primera vez con el Betis tras su participación en la Copa de África con Marruecos. A su llegada a Sevilla después de perder la final del torneo, dijo estar ya a disposición del entrenador heliopolitano y viajará con el equipo a Salónica para el partido de este jueves de Liga Europa.

"Estoy bien, aunque no salió como esperábamos, pero bien. Ha sido doloroso, pero ya estoy pensando en el Betis. Prefiero no hablar de lo que pasó en la final, pero creo que esto va a hacer más fuerte a Brahim", dijo Abde a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de San Pablo. Sobre ese penalti fallado al estilo Panenka de Brahim Díaz en la final dijo que "fue su decisión y hay que respetarla" pese a que cometió un error que lo "va a hacer mejor futbolista".

El atacante emplazó al entrenamiento de este martes "a ver qué tal" está tras disputar 120 minutos en la final del domingo, pero mostró su disposición "a jugar el jueves" en Salónica ante el Paok griego en la Liga Europa porque se le antoja "muy ilusionante este tramo final de la temporada con el Betis", indicó a los micrófonos de Zona Mixta.