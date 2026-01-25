Ensayo sobre la ceguera en Nervión

LA CORAJUDA victoria sobre el Athletic y la extraordinaria capacidad que últimamente se le aprecia a la afición sevillista para mudar de piel me recordaban el sábado a la genial novela del no menos genial José Saramago Ensayo sobre la ceguera.

Con su fluida narrativa, el Nobel portugués, que prescindía con maestría de signos de puntuación impepinables para cualquiera que pruebe a juntar tres letras, exponía en su novela cómo cualquier sociedad puede acabar al completo ciega sin preguntarse por qué y tan sólo adaptándose y haciendo cosas horribles con la justificación del ruin y monstruoso instinto de supervivencia.

Impactaban casi al mismo tiempo que se vivían momentos emotivos dentro del Sánchez-Pizjuán escenas alegóricas a una muerte anunciada que sigue su curso sin que nadie haga nada. Como en el relato que ideó Saramago, el ciego ya no se rebela contra el sistema por quedarse ciego, simplemente se contenta con tener sus primeras necesidades cubiertas: comida, bebida, abrigo y un lugar donde depositar sus inmundicias.

Ya no importa organizarse para recuperar el poder y acabar con las injusticias, hay demasiados rencores pendientes. En un año, el sevillismo ha pasado de tener satanizada la entrada de un inversor externo –fuera el que fuera– a pedir, exigir, patalear y hasta suplicar a los máximos accionistas que vendan ante la primera billetera que aparezca.

Estupor es lo menos que debería causar que la venta del Sevilla la esté negociando en nombre de todos los máximos accionistas un abogado que lleva tres telediarios entrando por la puerta de cristales y que en teoría sólo debería representar a Sevillistas de Nervión (familias Castro, Guijarro y Alés). Por el pacto de 2019 un hipotético acuerdo de venta arrastraría las acciones de Del Nido. Preguntarse cómo se articularía la venta del paquete Carrión sería de ingenuos, pero bueno...

El tambor fúnebre, el féretro y los figurantes no han tenido apenas impacto. ¿Usted los ha visto? Será que está ciego, como todos en la novela de Saramago.