El partido 1.500 en el Ramón Sánchez-Pizjuán: un triunfo de comunión

El Sevilla disputó el sábado frente al Athletic Club su partido milésimo quingentésimo (1.500) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así lo tiene registrado el estadístico especializado en el Sevilla José Mérida Guillén. El equipo de Matías Almeyda fue el que tuvo el honor de quedar enmarcado en este registro y, afortunadamente, lo hizo con un triunfo esforzadísimo en el que destacaron aspectos como la muy sustancial presencia canterana o la comunión con una grada volcada.

El Sevilla logró su cuarto triunfo en Nervión esta temporada de la mano del técnico argentino, que logró zanjar una racha de cuatro partidos sin ganar después de tres derrotas consecutivas (cuatro con la de Copa frente al Alavés) y un empate, el logrado la jornada anterior en Elche.

No ganaba el equipo nervionense desde el 14 de diciembre, precisamente en casa y frente al Oviedo (4-0). El sufridísimo 2-1, en el que volvió a ser clave Akor Adams marcando un penalti con frialdad en un momento de máxima responsabilidad, como en Elche, situó al Sevilla incluso por encima del Athletic. La victoria era urgente por la situación y porque ahora toca la visita a un rival directo, el Mallorca.

Los 1.500 partidos del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán coinciden con la celebración del 136º aniversario de la fundación del club, producida el 25 de enero de 1890; y se contabilizan desde su inauguración en 1958. Desde entonces, el Sevilla ha disputado casi todas sus temporadas en Primera División, aunque también el sevillismo ha conocido las hieles de la Segunda División en el coliseo nervionense, que terminó de cerrarse en 1975 coincidiendo con un ascenso a Primera.

El partido milésimo quingentésimo también queda señalado en la historia como el partido en el que se vivió un luctuoso homenaje a las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Rodalies. En este perdió la vida un maquinista en prácticas sevillano y socio del Sevilla, Fernando Huerta Jiménez. La jornada, por tanto, estuvo teñida con el negro del luto y la emoción.

El estadio sevillista ha vivido grandes tardes y noches y también jornadas dramáticas. Además de los descensos en 1968, 1972, 1997 y 2000, la afición blanquirroja ha disfrutado de partidos épicos tanto en la Copa del Rey como en la Liga o en Europa, ya fuera la Copa de Europa, la Recopa, la Copa de Ferias, la UEFA o la Champions. En Nervión se erigió la leyenda del jugador número 12, reconocido como tal por la Real Federación Española de Fútbol con una azulejo en el túnel del vomitorio de entrada principal a Preferencia. Y el sevillismo ha disfrutado de la consecución de 11 de los 15 títulos nacionales o internacionales que atesora el club de Nervión: dos Copas del Rey, siete Copas de la UEFA Europa League, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa.

En el estadio del Viejo Nervión, en cambio, el Sevilla ganó sus cuatro primeros títulos nacionales: tres Copas de España y la Liga de 1946.