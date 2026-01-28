Estas son las horas a las que más va a llover este miércoles en Sevilla

Sevilla se encuentra inmersa en una recta final del mes de enero marcada por las precipitaciones abundantes. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los chubascos se distribuirán a lo largo del día con distintos picos de intensidad, pero siendo constantes, sobre todo durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios momentos del día.

La jornada de este miércoles estará caracterizada por lluvias abundantes que han llevado a los servicios de emergencias a activar el aviso naranja durante la madrugada y la mañana, aunque dicho aviso responde más al viento que a la lluvia. Las precipitaciones comenzarán a tomar fuerza desde la madrugada sin dar tregua durante la mañana y hasta bien entrada la tarde, y volverá a coger fuerza, aunque con menor intensidad que durante la noche, para finalizar la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la jornada registrará una mínima de 11º y una máxima de 20º, con cielos mayormente encapotados durante la madrugada y la mañana y con presencia de sol y nubes durante la tarde. Estas condiciones situarán los termómetros bastante más cálidos que en las jornadas anteriores debido a las lluvias y con temperaturas inusuales para finales del mes de enero.

Predicción por horas

Las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detallan que las precipitaciones en la capital hispalense estarán repartidas a lo largo de toda la jornada del miércoles. Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, con tormentas que darán paso a una mañana con la misma inestabilidad. A primera hora de la tarde habrá cielos cubiertos y apariciones del sol, pero descendiendo la probabilidad de lluvia hasta el 45%.

El tiempo en Sevilla el 28 de enero / Aemet

Por la noche volverán los chubascos y la probabilidad de lluvia del 100%, aunque esta vez de forma gradual y en aumento, sobre la capital hispalense y gran parte de su provincia. Concretamente, será entre las 21:00 y las 23:59 horas se esperan las lluvias de mayor intensidad de la noche.

Previsión meteorológica para el resto de la semana

Para el resto de la semana se espera un tiempo bastante inestable y con precipitaciones de todo tipo en la provincia de Sevilla. Mientras que para el jueves pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una probabilidad de lluvia del 100%, para el viernes dicha probabilidad baja al 35%, aumentando poco a poco durante el fin de semana. El sábado sería del 70% de lluvia y el domingo volvería a alcanzar el 100%.

El tiempo en Sevilla la última semana de enero / Aemet

En cuanto a las temperaturas, permanecerán estables durante los próximos días tanto en Sevilla capital como en su provincia. Las mínimas se situarán entre los 9º y los 14º. Y las máximas estarán entre los 18º y los 20º.