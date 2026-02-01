Álvaro Fidalgo, sobre su nuevo reto en el Betis: "Es un club muy importante con un muy buen proyecto"

Álvaro Fidalgo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Betis. El futbolista del América se ha despedido este domingo de su club en una rueda de prensa en la que confirmó su decisión de dar un paso adelante en su carrera y regresar al fútbol europeo, agradeciendo el apoyo recibido durante su etapa en el conjunto mexicano.

"El momento de dar el paso lo tenía decidido desde el verano pasado. Quería volver a Europa. Lo tuve muy claro después de perder la final de la copa", explicó el centrocampista ovetense. Fidalgo reconoció que durante el pasado mercado estival no se dieron las circunstancias necesarias para cerrar su salida: "En el verano no hubo cosas claras. Aquí querían que renovara, pero fue cosa mía. El tiempo dirá si he acertado o no, pero he intentado hacer siempre las cosas como las siento en cada momento".

El jugador quiso dejar claro que la decisión ha sido exclusivamente personal y agradeció la comprensión del club: "La decisión es mía, me entendieron y ayudaron. Sabían que quería dar el paso a Europa, tenía esa espinita clavada y necesitaba vivirlo. Me sale decir lo siento, he querido hacer las cosas de la mejor manera. Es una decisión muy personal".

Sobre su próximo destino, Fidalgo valoró el proyecto del Betis y se mostró confiado ante el reto que se le presenta. "Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante. Sé a dónde voy. Desde los 14 años, cuando me fui a la cantera del Real Madrid, he tenido una competencia máxima. La mayoría de los jugadores con los que estuve juegan ahora en Primera o Segunda. Estoy preparado para todo. Me considero un jugador de equipo cien por cien", afirmó. Además, reconoció afrontar esta nueva etapa con ilusión: "Estoy contento. Vienen cosas importantes para mí. Estoy con ganas e ilusionado".

Fidalgo también tuvo palabras de agradecimiento para la afición del América: "Mucha gente me escribió ayer. Por todo el cariño que me dieron, por lo que hemos vivido en el club, parece que tengo que decir lo siento y que estoy en deuda. Es una situación rara, estoy contento, pero a la vez triste".

Por último, cerró su despedida destacando el crecimiento personal y profesional que le ha dejado su etapa en México: "He tenido la suerte de vivir cosas espectaculares. Muchas gracias a todos por el trato que tuvieron hacia mí, espero que haya sido correspondido. Siempre intenté decir lo que sentía, fui directo en las cosas. Doy las gracias a todos por estos cinco años, me hicieron crecer en todo. He vivido cosas espectaculares".