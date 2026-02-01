Álvaro Fidalgo, fichaje inminente del Betis

El futbolista del América Álvaro Fidalgo está a un paso de convertire en nuevo fichaje del Betis, club por el que firmará por cuatro temporadas y media.

Tan avanzada está su salida que Álvaro Fidalgo se ha despedido ya de sus compañeros, de su entrenador y de la afición del América para poner rumbo a Sevilla en las próximas horas para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien ya en la rueda de prensa de este pasado sábado indicó que más allá del delantero también había otras posiciones a reforzar.

Y una de ellas era el centro del campo, debido a las lesiones de Isco y Lo Celso. De hecho, Fidalgo, apodado el maguito por los hinchas del América mexicano, es un centrocampista de vocación ofensiva que a sus 28 años va a regresar a España después de marcharse al fútbol mexicano en 2021 tras abandonar el Castellón.

El Betis pagará mucho menos de 5 millones de euros por un futbolista que quedaba libre este verano y por el que ha competido con otros clubes, como Celta y Real Sociedad, a los que finalmente se ha impuesto para hacer con los servicios de un Álvaro Fidalgo que deja huella en el América.

Ahora, el Betis se centra en el delantero, cuya llave depende de que puedan salir algunos de los delanteros actuales de la plantilla, como Bakambu o el Chimy, o incluso ambos. Muchos movimientos en esta ya recta final del mercado de fichajes en Heliópolis en pos de reforzar el equipo para esta segunda parte de la temporada.