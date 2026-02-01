El entrenador del América sobre Fidalgo y el Betis: “Hay que respetar el sueño que tiene de jugar en Europa”

El Real Betis Balompié se encuentra en estos momentos negociando la llegada de Álvaro Fidalgo, centrocampista polivalente del Club América de México que termina contrato en 2026 y por el que pagará una pequeña cantidad (menos de 5 millones de euros aproximadamente) para hacerse con sus servicios. A pesar que desde Heliópolis reconocen la negociación y la colocan como casi cerrada, pero no cerrada, en el país centromericano insisten desde cadenas importantes como o que el movimiento del asturiano a La Cartuja está hecho.

El entrenador brasileño André Jardine habló en la rueda de prensa del post partido entre América (2-0) y Necaxa, donde ya el hispanomexicano no estuvo ni convocado y confirmó su salida a la vez que hablaba de respetar el sueño y los tiempos del jugador: "Hay que respetar los sueños que tiene de jugar en Europa y más concretamente en España, tiene ofertas encima de la mesa y pronto será una realidad. Va a ser para siempre recordado como lo que es, pero hay que respetar este momento que es muy de él".

Un jugador muy querido en México

Y es que en el descanso del partido las cámaras de distintos medios de comunicación pudieron grabar como el propio Fidalgo se emocionaba muchísimo al ser coreado por toda la afición de las águilas. Las redes sociales se han inundado con mensajes de tristeza por parte de los mexicanos y de incredulidad por parte de los españoles, que lo tenían completamente fuera del radar.

Falta confirmación oficial de que está ''cerrado'' por parte de las fuentes heliopolitanas, pero la realidad es que todo apunta a hacerse en estas últimas horas de mercado. De hecho, el jugador cumple en 2-3 días los cinco años necesarios de residencia en México para poder vestir la camiseta de la selección nacional, por lo que todo apunta que hasta después de esa fecha no llegaría a Sevilla.

Manuel Pellegrini, en rueda de prensa. / Manu Colchón

Manuel Pellegrini pedía un centrocampista

En la rueda de prensa de Manuel Pellegrini previa al partido ante el Valencia, la pregunta de era clara y concisa al chileno. Y es que todas las noticias que se publicaban iban relacionadas con el delantero, pero la realidad es que Isco no estará aproximadamente hasta mediados-finales de marzo y Lo Celso apunta a ser una baja de larga duración. Esto contestaba: “A lo mejor muchos están buscando en una posición donde esté o no, les guste o no les guste, está Chimy, está Bakambu, está Aitor, está Cucho. Hay distintas alternativas. A lo mejor en otra, como usted dice, tenemos más carencias por lesiones”.