Almada insiste en que Bakambu es una "posibilidad" para el Oviedo

En los últimos días del mercado invernal, que se cierra en la medianoche del próximo lunes (al martes) todo se acelera y el Betis sigue pendiente de freforzar la parcela ofensiva. Eso sí, para que haya alguna entrada es necesaria alguna salida, ya que el límite salarial está excedido y todo se centra en Bakambu, preferentemente, y Chimi Ávila, ya que no se espera ninguna gran oferta por alguno de los activos de la plantilla.

Dijo Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, antes del partido contra el Feyenoord que "el teléfono siempre echa el humo, porque se trabaja durante todo el año". "Quedan pocos días para que acabe el mercado y seguimos trabajando. No me gusta especular sobre lo que puede pasar, pero hay tiempo. Tres días dan para mucho. Pero hay que sacar para poder traer", insistitó el directivo, consciente de que Bakambu tiene ofertas, aunque, como dijo tambien Manuel Pellegrini, hay que encajar muchas cosas en la plantilla, sueldos, salidas...

Al delantero congoleño se le intenta convencer para que facilite su salida. Hay varios equipos que lo siguen y uno de ellos es el Oviedo, en el que tendría continuidad y minutos cara a llegar bien a la repesca del Mundial que disputará con su selección. Preguntado por el mercado invernal, al cual le quedan solo tres días, el entrenador del Oviedo, Guillermo Almada confirmó que Bakambu "es uno de los futbolistas que el club ha manejado como una posibilidad". "No voy a criticar nada, sólo tengo que intentar sacar el mejor rendimiento a los jugadores. Otros clubes tienen otras posibilidades, pero confío a muerte en que los tres fichajes que han venido nos van a ayudar durante la temporada", aseguró el técnico.

Bakambu no jugó este jueves el partido con el Feyenoord, a pesar de estar en plenas condiciones y venir de cumplir su sanción de un partido ante el PAOK, aunque sí que jugó el pasado fin de semana en Mendizorroza. Contra el Valencia, este domingo, puede disputar sus últimos minutos de verdiblanco, aunque si la operación está cerca de cerrarse, al Oviedo o cualquier otro destino, podría esperar en el banquillo para no arriesgar.