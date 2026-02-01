La final del Open de Australia 2026, en directo | Doble break para Alcaraz en el segundo set (5-2)

La Rod Laver Arena acoge una final destinada a la historia este domingo. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, disputa por primera vez la final del Abierto de Australia con la opción de completar los cuatro Grand Slam y convertirse en el más joven en lograrlo. Enfrente estará Novak Djokovic, diez veces campeón en Melbourne, que a sus 38 años persigue su 25º título grande y romper el empate histórico con Margaret Court.

El murciano llega tras disputar la semifinal más larga de la historia del torneo ante Zverev, en la que salió victorioso tras superar calambres y vómitos. Djokovic, por su parte, reaparece en una final de Grand Slam tras eliminar a Jannik Sinner.

Sigue en directo todas las actualizaciones del partido.