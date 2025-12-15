El consejo del Sevilla saca adelante todos los puntos de la Junta de Accionistas con el voto alineado del pacto

El consejo de administración presidido por José María del Nido Carrasco sacó adelante los seis puntos votados pese a la fortísima oposición de Del Nido Benavente y los pequeños accionistas durante la Junta General Ordinaria de Accionistas 2025, que tuvo una representación del 87,25% del capital social mediante 132 personas presentes y 1.791 accionistas representados en total. Antes del inicio de las votaciones, el presidente de la mesa, a la sazón presidente del club, expuso la fórmula para votar y anunció que él iba a alinear el voto con el del vicepresidente primero, José Castro -representante de Sevillistas de Nervión-, según el pacto de gobernabilidad de noviembre de 2019. Es decir, recuperó la estrategia que maniató el voto individual de José María del Nido Benavente en Juntas anteriores.

Era una estrategia prevista y que tuvo un debate jurídico en el que Del Nido Carrasco esgrimió a su favor las sentencias del Juzgado de Instrucción número 10 y de la Audiencia Provincial de Sevilla, "cuyos autos firmes resolviendo recursos intepuestos" por Del Nido Benavente "son inequívocps sobre que el pacto de socios es válido y vinculante". De esto ya había sido advertido por burofax Del Nido Benavente, quien esgrimió en contra de esa interpretación jurídica las sentencias de los Juzgados de lo Mercantil número 3 y número 2 en 2025 y 2024 y el del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 2022.

Avisó el máximo accionista a nivel individual que al serle "vulnerado" su voto individual de nuevo "denunciará de forma inmediata" esa decisión. Y dijo: "Se hace expresa advertencia no sólo al presidente de la Junta, sino a los consejeros de la mesa, al secretario -Alberto Pérez-Solano- y al señor notario -José Antonio Ruiz Jiménez-", al entender que fueron conniventes con esos presuntos delitos societarios a su entender.

El resultado fue que la votación estaba ganada de antemano, ya que además Sevillistas Unidos 2020, otrora aliado de Del Nido Benavente, volvió a votar en la misma línea que el consejo, como ya hizo en la Junta General Extraordinaria de marzo de este año, cuando ya se plasmó su giro total de estrategia desde que Juan de Dios Crespo es su portavoz, que se abstuvo en la Junta General Ordinaria de 2024, celebrada el 10 de enero de este año.

Carátula con la votación sobre las cuentas anuales de 2025. / Pablo Sánchez

Hubo seis puntos que votar. Y todas las ganó el consejo, con ese voto alineado. A saber:

1.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de la Junta de 2022: 84,92% a favor y 7,19% en contra

2.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de de la Junta de 2023: 77,17 % a favor y 21,32% en contra

3.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de de la Junta de 2024: 77,13% a favor y 20,85% en contra

4.- Aprobación de las cuentas anuales de 2025: 77,15% a favor y 21,15% en contra

5.- Aprobación de la gestión del consejo de 2025: 76,52% a favor y 22,19% en contra

6.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado de 2025: 77,16% a favor y 21,78% en contra