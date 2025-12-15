Del Nido Carrasco: "El coste de los siete fichajes es inferior a lo que costaba Suso"

Después de anunciar que el presidente y el vicepresidente alinearán el voto según el pacto de gobernabilidad de 2019, y de la discusión jurídica por ello con José María del Nido Benavente, José María del Nido Carrasco presentó a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla varios aspectos reseñables. Entre ellos que hay un plan de viabilidad pese a la caída sostenida de los ingresos y los déficits continuados durante cinco años, hasta 121 millones de euros tras los 54 millones del ejercico de 2025, para llegar a un equilibrio financiero que podría empezar a rendir cuentas positivas en la 26-27. Para la 25-26 previó un défitic de 3 millones de euros. Es decir, que habrá un sexto año deficitario. Pero ya minimizado por el durísimo recorte.

Según Del Nido Carrasco, los elevadísimos costes de la plantilla y la caída de ingresos por televisión, competiciones europeas y traspasos han provocado esa caída que desde 2024 está intentando corregir con su plan de reestructuración. Y puso un par de ejemplos de los costes sobredimensionados de anteriores plantillas. Sólo el sueldo de Suso es superior a los sueldos de los siete fichajes realizados esta temporada, 10,5 millones de euros, según dijo.

Los gastos pasados de la plantilla

"En relación con la eficiencia de plantilla, permítanme tres datos claros de esta temporada: Los siete jugadores incorporados han supuesto una inversión total de 250.000 euros. El coste anual conjunto de estos siete jugadores es inferior a lo que costaba un sólo jugador la temporada pasada, concretamente Suso. Esto acredita que hemos hecho un mercado austero, responsable y alineado con el plan de estabilidad. Por último: de los 85 millones de coste de la primera plantilla esta temporada, 7 millones de coste corresponden a los tres jugadores cedidos (Rafa Mir, Gattoni y Pedrosa) y 20 millones a dos jugadores que no participan, uno por lesiones continuas y otro por motivos deportivos", dijo, sin mencionar a Nianzou y Joan Jordán, que curiosamente sí jugó el domingo contra el Oviedo. "En la práctica, por tanto, estamos compitiendo con una plantilla de 58 millones, similar a la de equipos como Osasuna o Mallorca", añadió.

Del Nido Carrasco habló de "una temporada muy compleja en todos los planos —incluido el deportivo—, pero que nos ha permitido avanzar de forma real en la sostenibilidad del Sevilla. Ha sido un ejercicio exigente, sí, pero también un periodo en el que hemos sentado bases sólidas para un futuro más estable", continuó. "El consejo de administración que presido ha actuado con responsabilidad, coherencia y sentido de club, definiendo y ejecutando la hoja de ruta económica marcada desde mi llegada a la presidencia, para garantizar la solvencia a largo plazo".

250.000 euros en adquisición de jugadores esta temporada

Además, habló de que en el ejercicio pasado el Sevilla logró "reducir el coste de la plantilla en casi 70 millones de euros, pasando de 180 a 112 millones". Coste que se siguió reduciendo hasta los 85 millones de la de esta temporada. En la 24-25 "se realizaron 22 operaciones: 12 de salidas (entre cesiones y traspasos) y 10 incorporaciones, entre el mercado de verano y el de invierno. En total, estas incorporaciones supusieron una inversión de 16 millones de euros". En la 25-26 la inversión en adquisiciones, no en salarios, es de 250.000 euros.

Mejoría... pero pérdidas de 3 millones de euros

"Nos presentamos a esta Junta General con pérdidas de más", dijo al hablar del balance económico. En concreto de 54 millones de euros. "Sé que es una cifra relevante, pero forma parte del proceso de regeneración económico-deportivo que estamos siguiendo para estabilizar el club y cumplir con los plazos del plan de reestructuración. Y lo más importante: es un proceso que está avanzando mejor y más rápido de lo previsto. El club estima alcanzar el equilibrio presupuestario en este ejercicio y situarse en posición de crecer en la campaña 2026-2027", dijo, aunque inmediatamente reconoció que el resultado del ejercicio 2026 presupuestado las pérdidas reducirían "drásticamente", pero que quedarían "en torno a 3 millones de euros" de déficit. No será balance cero, el deseado break even.

Aun así aseguró que la temporada 2026-2027 nos permitirá concluir íntegramente el saneamiento operativo, abriendo una nueva etapa de crecimiento sostenible, incluida la recuperación gradual de la inversión neta en jugadores y en áreas vinculadas a la competitividad deportiva".

El dirigente explicó los gastos de plantilla así:

En la temporada 2022/2023, el club ingresó 260 millones y gastó 280 millones, con una primera plantilla veterana y muy costosa, cuyo coste rondaba los 200 millones.

En la temporada 2023/2024, los ingresos fueron 182 millones y los gastos 264 millones. Con ese escenario, el objetivo principal del Consejo fue aplicar un plan de ajuste severo y ordenado.

En la temporada 2024/2025, por la no participación en competiciones europeas, la reducción del ingreso audiovisual por las clasificaciones ligueras de las dos temporadas anteriores y la escasa cifra obtenidas de plusvalías por el traspaso de jugadores, sólo 6 millones de euros, los ingresos descendieron hasta 124 millones, es decir, casi 60 millones menos.

Y concluyó sobre ese balance: "Aun así, en solo una temporada, de la 2023-2024 a la 2024-2025, este consejo, con el apoyo de los profesionales del club, redujo los gastos de 264 a 178 millones: 86 millones de euros menos en gastos deportivos y corporativos".

La negativa a salir de Lukébakio o Badé en enero

Y también reconoció que el presupuesto para la 24-25 sufrió un alto desfase de 25 millones de euros en negativo "por la diferencia en la partida de plusvalías por venta de jugadores: presupuestamos 34 millones y obtuvimos finalmente 6 millones". "Quiero añadir un matiz relevante: en el mercado de enero pasado recibimos ofertas por tres jugadores que, entre fijos y variables, rondaban los 90 millones de euros. Esas operaciones no se cerraron porque los propios jugadores decidieron no aceptar las propuestas. De haberse ejecutado, se habría cumplido con holgura lo presupuestado e incluso podríamos haber obtenido beneficios.

Detalles de los costes de plantillas anteriores

Para ilustrar sobre el elevadísmo coste de las plantillas anteriores explicó que (palabras textuales):

En la temporada 23-24, la primera plantilla tenía un coste (salarios+amortizaciones) de 180 millones. De ellos, 45 millones se consumieron en cesiones y salidas definitivas, concretamente en las cesiones de Augustinsson, Delaney, Gattoni, Montiel y Óscar Rodríguez, y en las salidas definitivas de Idrissi, Papu Gómez, Tecatito y Rony Lopes. Por ello, competimos con una plantilla real de 130 millones.

En la temporada 24-25, que es sobre la que rendimos cuentas hoy, la primera plantilla tuvo un coste de 112 millones. De ellos, 30 millones se consumieron en cesiones y salidas definitivas, concretamente en las cesiones de Gattoni, Januzaj, Joan Jordan y Rafa Mir y en las salidas definitivas de Augustinsson, Delaney, Dimitrovic y Óscar Rodríguez. Por tanto, competimos con una plantilla “real” de 80 millones.

45 millones previstos en ingresos por jugadores

"Permítanme referirme a la temporada actual", continuó Del Nido Carrasco. "A pesar de seguir sin ingresos europeos y de volver a reducirse en otros 10 millones los ingresos de televisión, hemos conseguido incrementar los ingresos presupuestados de 124 millones a 161 millones. La partida más relevante es la de plusvalías por venta de jugadores, donde hemos presupuestado 45 millones. De esa cifra, una parte importante ya se ha logrado gracias a las ventas de Dodi Lukebakio, Loic Badé y Stanis Idumbo, traspasados por casi 70 millones entre fijos y variables, como consecuencia del proceso de regeneración iniciado hace dos temporadas, con incorporación de jugadores jóvenes y apuesta por la cantera, también con una finalidad de generar rendimiento económico". Pero el Sevilla aún debería hacer un traspaso en enero para acercarse a esa reducción de tres millones en pérdidas para junio de 2026...

"Por completar el marco global de ajuste: tomando como referencia el nivel de gasto de 280 millones de la 22-23 y el presupuesto de la presente temporada (165 millones de gastos), hablamos de una reducción de 115 millones en gastos; y el coste de plantilla baja de 200 millones a 85 millones", concluyó sobre el balance deportivo y los costes de la plantilla.

Fondos propios positivos... por los créditos

"Para poder ejecutar este plan de reducción de gastos con estabilidad, se formalizó una operación de financiación estructurada en dos partes —una dispuesta hace dos años y otra ahora— por importe total de 178 millones de euros (108+70 del crédito de Goldam Sachs), garantizando la liquidez hasta la finalización del proceso de ajuste y saneamiento", explicó el presidente. "El club dispone de 130 millones de euros de patrimonio neto, gracias al préstamo suscrito con Goldman Sachs, al préstamo participativo de LaLiga Impulso, a la dispensa del Gobierno por las pérdidas del COVID (en 2021 y 2022) y a las ventas realizadas este pasado verano. Y si el Gobierno decidiera en julio de 2026 no prorrogar dicha dispensa, el patrimonio neto estimado a esa fecha sería de 63 millones de euros". "Además, esta solvencia se refuerza con la ratificación del rating crediticio triple B negativa, propio de compañías con extraordinaria robustez financiera, lo que nos ha permitido acceder a financiación en condiciones favorables", añadió.

Para concluir sobre este asunto, aseguró que "el Sevilla no es el primer gran club europeo que atraviesa un proceso semejante. Pero sí está entre los pocos que lo están ejecutando con una estrategia clara, disciplina financiera y un horizonte definido que combina sostenibilidad económica y competitividad deportiva a medio plazo".