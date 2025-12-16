Subidas generalizadas

Los principales índices europeos cerraron subiendo en su mayoría. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1,1%, el Euro Stoxx 50 subió; un 0,47% y el DAX alemán, un 0,05%, acusando la caída del sector industrial. En España, el Íbex 35 cerró subiendo en línea con el resto de las bolsas europeas, en una jornada sin grandes noticias empresariales. Destacamos las subidas de IAG (+2,8%), Bankinter (+2,9%) y ACS (+2,2%), los sectores de infraestructuras y banca fueron los que mejor comportamiento tuvieron, con subidas superiores al 1,5% en la mayoría de las empresas de estos sectores. Las bolsas europeas subieron el lunes, mientras los inversores volvían a temer una corrección en las empresas relacionadas con IA en EEUU. En el Eurostoxx 50 las subidas las marcaron Schneider Electric (+3,1%), Kering (+2,6%) y Banco Santander (+2,2%). Las caídas más notables fueron de Sanofi (–3,2%), Flutter Entertainment (–1,7%) e Inditex (–1,6%). En EEUU, la jornada volvió a teñirse de rojo, con fuertes descensos en las compañías tecnológicas, principalmente en las más especulativas, como las de computación cuántica. La sesión fue negativa con descensos del S&P 500 de un 0,3% y del Nasdaq del 0,5% al cierre europeo.