Si no se puede ganar vale no perder

Cuando no se puede ganar, mejor no perder. Y el Betis salió de Vallecas con sólo un punto, pero con atenuantes como la idiosincrasia de cuanto se juega en el campo del Rayo. Asfixiado en el centro del campo por la sempiterna proximidad de los rivales, le costó un mundo hacerse con la propiedad del balón y ya se sabe que el equipo de Pellegrini es mejor con la pelota que sin ella. Ahí estuvo el argumento del choque y de que apenas hubiese oportunidades de mover el marcador.

Indiscutiblemente fue el Rayo quien llevó la mayor parte del peso del partido. Con Isi por todo el campo, las posesiones del Rayo fueron superiores, pero todo se quedó en eso por mucho que siempre pareciera que el gol rayista estaba más cerca que el bético. Encomiable la lucha de Cucho siempre en desventaja, pero las dos únicas paradas de Batalla fueron en una andanada lejana de Rubial y un cañonazo sin ángulo de Pablo García.

Y todo acabó como empezó, sin que se moviese el marcador. Se lleva el Betis de Vallecas la vitola de ser el único de la categoría que no ha perdido de visitante, lo que no está nada mal. Ya se sabe que los partidos de Vallecas son como si se jugara en un campo de minas, pues son demasiadas las dificultades que se emboscan en esa caja de cerillos que, curiosamente, tiene reglamentadas sus cortas dimensiones. Empate que no sabe mal y que sirve para no distanciarse más de la cuenta de arriba. Ya se sabe, si no se puede ganar, no perder está bien, muy bien.