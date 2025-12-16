Almeyda, la Copa y la Junta de Accionistas: "La escuché toda; mi idea es siempre la unión"

Matías Almeyda ha atendido a la prensa antes de viajar a Vitoria para jugar este miércoles en Mendizorroza con el Alavés el partido eliminatorio de la Copa del Rey. "Estamos recuperando a algunos jugadores. Bien, afrontaremos esta final con responsabilidad y con ganas, porque son finales. Y consideramos que el equipo que vamos a poner en cancha es el que deseamos que pase turno".

El entrenador argentino afrontará el partido con la tranquilidad del triunfo sobre el Oviedo y la confianza que le ha dado a su equipo. "La importancia que le doy son los tres puntos, la manera en que se lograron y cuánto nos sirven los puntos. Pero también esa confianza para el grupo y los jugadores y saber que ese es el camino. Era importante también darle un triunfo a nuestro público. Desde 2024 no se conseguía un triunfo con esa holgura y esa tranquilidad".

La portería como principal duda

Una duda clave del encuentro atañe a la portería, ya que Nyland, que venía jugando la Copa, está lesionado. ¿Jugará Alberto Flores o seguirá Vlachodimos? "Es una pena lo de Nyland. Veremos y definiremos hoy quién será el portero. Y con respecto a lo de Kike, tiene ese dolor en el pubis y tratamos de tenerlo lo más rápido posible. Son tiempos que manejan ellos, que son los que sienten".

Sobre el encuentro copero insistió en su carácter de partido definitivo... contra un Primera: "Intentaremos pasar. Esta vez el turno es con un equipo de Primera, con un buen entrenador, con buenos jugadores, con un buen sistema... Así que será duro. Será una final".

Y valoró positivamente la evolución del Sevilla desde la unión y el compañerismo. "Veo un equipo que está interpretando la situación, un equipo que tiene unión, un equipo en el que el compañero que no juega y ve que su compañero triunfa está contento... Y eso habla de un compromiso global, que es lo que va a llevar a este equipo a ir saliendo de estos tiempos como en la costumbre marcada en la historia de este club. Yo voy mirando día a día y la cuenta se hacen al final. No programo algo para dentro de dos meses porque esto es fútbol. Hoy mi mente está puesta en el partido de mañana, que es una final, y después en lo que vendrá".

Rubén Vargas ya pisa el césped, pero Almeyda va con calma. "Rubén ya está mucho mejor. Los plazos en este tipo de lesiones los va marcando el cuerpo del jugador y el doctor y la kinesiología. No queremos que vuelva a sufir este tipo de lesión y ya veremos el plazo de vuelta".

Su valoración de la Junta de Accionistas

Fue requerida de Almeyda su opinión sobre la posible entrada de capital extranjero a colación de la Junta de Accionistas del lunes. "La vi toda. La escuché. He escuchado lo de antes... Como entrenador del Sevilla y como alguien que jugó acá mi idea es siempre la unión. Soy entrenador y no entro en otros temas que no me incumben a mí".

"También vi imágenes de las de antes. La escuché toda", matizó. "Quiero involucrarme porque aunque soy entrenador estoy comprometido y es bueno escuchar a todo el mundo. Desde un lado es positivo en la comunicación y eso alegra a cualquier sevillista. Porque en realidad todos quieren el escudo y esa es la idea. Hay que defenderlo", aseguró.

En la Junta se habló de la necesidad de vender a un jugador antes de junio, en enero evidentemente, para cuadrar el balance presupuestado... ¿Sabe ya si tendrá que desprenderse de algún futbolista importante? "Nosotros tenemos diálogo con Antonio, con el presidente José María. Estamos enterados de todo y yo soy entrenador y mi mente está cómo formar, como dirigir, como corregir situaciones cuando sale mal. Y después cada uno en su área se está rompiendo el alma para lo mejor en esta institución", aseguró dando por zanjado el asunto.